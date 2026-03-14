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National League: Biel-Haas nach der Niederlage in Bern
Haas nach Niederlage in Bern
«Vielleicht haben wir die Serie zu Hause verloren»
Biel-Haas spricht nach der Niederlage in Bern über die Play-In-Serie und wieso man sie noch aus der Hand gegeben hat.
Publiziert: 14.03.2026 um vor 44 Minuten
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