In den 1980er-Jahren hat Fribourg mal gegen die Philadelphia Flyers gespielt. Auf einem Pausenplatz in Chur. Populär war Gottéron damals schon längst – wegen eines Trikots und Jean Gagnon.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In den 1980er-Jahren spielte Chur Landhockey inspiriert von NHL-Teams

Fribourg-Gottérons Jumbo-Trikot und Flyers sorgten für hitzige Pausenplatz-Duelle

Philadelphia Flyers gewannen Ende der 1970er zwei Stanley Cups

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Fribourg gegen die Philadelphia Flyers. Auf dem Eis gab es diese Begegnung nie, dafür in Chur auf den Pausenplätzen. In den frühen 1980er-Jahren war Gottéron dank des legendären Adidas-Jumbo-Trikots auch in Graubünden sehr populär: vorne drauf der liebenswerte kleine Elefant mit dem roten Rüssel, hinten die Nummer 3 von Jean Gagnon – Gottéron war in Churer Landhockeykreisen eine Nummer, und das lange vor der Ära Bykow und Chomutow.

Gespielt wurde wie damals üblich mit total abgewetzten Tennisbällen und Stöcken, geschossen wurde auf notdürftig zusammengenagelte Tore mit Leintüchern als Netzen. Wer ins Tor musste, schnürte sich zerschnittene Sofapolster an die Schienbeine und passte auf, dass er von diesem Gummigeschoss von einem Ball nicht am Kopf erwischt wurde.

Die «Broad Street Bullies»?

Wer auf die Idee mit den Philadelphia Flyers kam? Das muss wohl der Röbi gewesen sein, weil der etwas älter war als wir anderen. Zu dieser Zeit gab es als Informationsquellen nur Zeitungen, das Radio und ein paar Fernsehkanäle, aber über die NHL wurde damals nie etwas berichtet. Warum kannte der Röbi also die Flyers? Keine Ahnung. Aber der Name machte Eindruck, und als die Flyers damals in Chur gegen Fribourg spielten, kam es – falls ich mich recht erinnere – immer wieder zu ziemlich heftigen Streitereien zwischen den Beteiligten.

Wer den Streit jeweils vom Zaun gebrochen hatte, weiss ich heute nicht mehr. Wahrscheinlich war es der Gagnon, weil irgendeiner der Flyers einen blöden Spruch über den Jumbo-Elefanten gemacht hatte. So was kommt einem natürlich wieder in den Sinn, wenn man am Fernsehen einen Fribourg-Fan im Elefanten-Trikot auf der Tribüne entdeckt, selbst wenn da die Nummer 7 zu erkennen ist und nicht die 3. Dass die Philadelphia Flyers wegen ihrer harten Spielweise «Broad Street Bullies» genannt wurden und in den späten 1970ern zwei Stanley Cups gewonnen hatten, wussten wir damals nicht. Sonst hätte man sich als Jean Gagnon vielleicht gar nicht getraut, einem von denen einen Ball nachzuschiessen.