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Nach einem Jahr
Verteidiger Honka löst Vertrag mit den Lakers auf

Julius Honka und die Lakers gehen getrennte Wege. Das geben die Rosenstädter am Dienstag bekannt.
Publiziert: vor 54 Minuten
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Nach einer Saison am Obersee verlässt Julius Honka die Lakers bereits wieder.
Foto: Pius Koller
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Nach einem Jahren haben sich die Rapperswil-Jona Lakers und Julius Honka darauf geeinigt, den Vertrag per sofort aufzulösen. Das vermelden die Ostschweizer am Dienstag. 

Honka war im vergangenen Sommer mit einem Zweijahresvertrag zum SCRJ gestossen. Der finnische Verteidiger kam in der Regular Season in 36 Spielen zum Einsatz und realisierte dabei 19 Punkte (6 Tore, 13 Assists). In den Play-Ins und im Playoff-Viertelfinal gegen Fribourg-Gottéron war der 30-Jährige jeweils überzählig. Honka setzt seine Karriere in der Schweiz fort, er schliesst sich National-League-Schlusslicht Ajoie an. 

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