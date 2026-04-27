Der HC Ajoie bereitet sich fleissig auf die kommende Saison vor. Dazu hat der Klub aus Porrentruy Julius Honka, den Bruder des Verteidigers Anttoni, sowie den Torhüter Tim Wolf unter Vertrag genommen.

Grégory Beaud Journalist

Der HC Ajoie hat mehrere Verstärkungen für die kommende Saison vorgestellt, die eine Mischung aus Erfahrung, Kadertiefe und Jugend versprechen. Headliner ist Julius Honka. Der 30-jährige finnische Verteidiger, der in der NHL bei Dallas 87 Spiele absolviert hat, kommt mit einem soliden Lebenslauf nach Porrentruy. Der ehemalige Torschützenkönig unter den Verteidigern in der SHL und Sieger der Champions Hockey League mit Genf im Jahr 2024 trifft in Ajoie auf seinen Bruder Anttoni Honka (25), der diesjährige Topskorer bei den Jurassiern hat selbst für zwei Jahre unterschrieben.

Ein weiteres bekanntes Gesicht ist Tim Wolf, der nach zwei Saisons in Zug sein Comeback bei Ajoie gibt. Der 34-jährige Zürcher war massgeblich am Aufstieg in die National League beteiligt und wird das Torhüter-Trio mit Antoine Keller (21) und Noah Patenaude (23) bilden. Wolf hat einen Vertrag für ein Jahr unterschrieben.

Die Jurassier setzen mit Stefano Bottini auch auf einen jungen Spieler. Der 23-jährige kanadisch-schweizerische Stürmer – er stand an der U20-WM für die Schweiz im Einsatz – kommt nach vier Saisons in der NCAA beim Canisius College und mit einem Titelgewinn im Jahr 2023 zurück in die Schweiz. Der Offensivspieler unterschreibt für zwei Jahre.

Noch näher dran am HC Ajoie Füge jetzt den HC Ajoie deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen