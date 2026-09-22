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Genf-Servette – SCRJ Lakers 4:2
Trotz Doppelschlag – Lakers verlieren die Nerven

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Genf-Servette HC – SCRJ Lakers (4:2).
Publiziert: vor 17 Minuten
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Die National-League-Highlights vom 22. September
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