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Kloten – Bern 1:4
SCB-Bemström überrumpelt Berra

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Kloten – SC Bern (1:4).
Publiziert: vor 28 Minuten
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Die National-League-Highlights vom 22. September
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