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Davos – Fribourg 1:2 n.P.
Walser-Hammer macht Fribourg zum Penalty-Sieger

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Davos – Fribourg-Gottéron (1:2 n.P.).
Publiziert: vor 7 Minuten
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Die National-League-Highlights vom 22. September
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