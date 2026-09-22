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Biel – Ambri-Piotta 3:4
Skinner-Ersatz Rajala vernascht Ambri-Defensive

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Biel – Ambri-Piotta (3:4).
Publiziert: 22.09.2026 um 23:03 Uhr
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Die National-League-Highlights vom 22. September
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