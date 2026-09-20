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Fünf Minuten für Fribourger
Rathgeb haut Zangger in die Bande

Yannick Rathgeb muss nach einem Bandencheck gegen Sandro Zangger vom Eis.
Publiziert: vor 19 Minuten
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