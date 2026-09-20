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Eishockey
National League
Lukas Frick spricht nach Klatsche gegen Zug über das Spiel
Frick über Klatsche gegen Zug
«Wir bringen es nicht hin über 60 Minuten»
Die Davoser gehen zu Hause gegen den EVZ gleich mit 2:6 unter. Lukas Frick spricht nach dem Spiel über die Niederlage.
Publiziert: 01:07 Uhr
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