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Frick über Klatsche gegen Zug
«Wir bringen es nicht hin über 60 Minuten»

Die Davoser gehen zu Hause gegen den EVZ gleich mit 2:6 unter. Lukas Frick spricht nach dem Spiel über die Niederlage.
Publiziert: 01:07 Uhr
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