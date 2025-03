1/5 Sportchef Hnat Domenichelli wurde Mitte Januar von Lugano entlassen. Foto: keystone-sda.ch

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Es waren turbulente Wochen für die Luganesi. Die Krise nahm kein Ende, und Mitte Januar reagierte der Klub: Er entliess Trainer Luca Gianinazzi sowie dessen Assistenten Krister Cantoni und Kalle Kaskinen. Auch Sportchef Hnat Domenichelli – seit 2019 im Amt – wurde per sofort freigestellt. Einen Tag später gaben die Südtessiner die Verpflichtung des ehemaligen Bundestrainers Uwe Krupp (59, DE) als neuen Headcoach bekannt. Mit der Suche nach einem neuen Sportchef liessen sie sich dagegen Zeit – bis jetzt.

Der HC Lugano vermeldet die Verpflichtung von Janick Steinmann. Der 38-Jährige wechselt von den SCRJ Lakers, wo er seit 2019 die sportlichen Geschicke leitete, ins Tessin. Lugano hat sich damit, wie zu erwarten war, für keinen Unbekannten entschieden: Der Ex-Stürmer spielte die letzten zwei Saisons seiner Karriere bei den Bianconeri, bevor ihn die Folgen einer Gehirnerschütterung zum Rücktritt zwangen.

Steinmann war es, der bei den Lakers einen Richtungswechsel einleitete und erfolgreiche sowie konstante Saisons mit einem 4. sowie 3. Quali-Rang (2022, 2023) feierte. In seinen sechs Jahren beim SCRJ gelang ihm dreimal die Playoff-Qualifikation – die vierte könnte nach dem Last-Minute-Sprung in die Play-Ins noch gelingen. Zudem nahm der Klub zweimal an der Champions Hockey League teil.

Mit einem limitierten Budget schaffte er es dennoch, die Mannschaft und Organisation zu stabilisieren. Als Lugano-Sportchef bekommt er nun die Möglichkeit, mit einer etwas grösseren Kelle anrichten zu können. Allerdings wartet im Südtessin vermutlich ein angespannteres Klub-Umfeld auf ihn.

«Es ist eine Herausforderung, die mich fasziniert und mit der ich einen wichtigen Schritt in meiner beruflichen Weiterentwicklung machen kann. Der Verein erlebt eine schwierige Saison. Aus diesem Grund wird meine erste Aufgabe darin bestehen, alle Personen innerhalb der Organisation kennenzulernen, um mir ein umfassenderes Bild zu machen.» Sein Abgang bei den Lakers erfolgt per sofort.

Eine Parallele der Klubs: Beide haben für nächste Saison noch einen offenen Trainerposten. In Rappi muss nebst der Suche nach einem neuen Sportchef entschieden werden, ob der zum Headcoach beförderte Assistent Johan Lundskog (40, Sd) den Chef-Job behält. Auch die Zukunft von Luganos Krupp ist noch offen.

