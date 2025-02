Irrer könnte die Ausgangslage vor der letzten Runde der National League kaum sein. Sieben Teams kämpfen um den letzten Playoff-Platz beziehungsweise die drei verbliebenen Play-In-Positionen. Dabei könnten fünf Klubs die Quali punktgleich beenden, was für Biel und Ambri das Saisonende bedeuten würde (siehe Box).

Direkte Begegnungen bei Punktgleichheit 2er-Konstellationen Fribourg – Kloten 3:9

Ambri – SCL Tigers 0:12

Ambri – Biel 6:6

Ambri – SCRJ Lakers 5:7

Ambri – Servette 4:8

SCL Tigers – Biel 7:5

SCL Tigers – SCRJ Lakers 7:5

SCL Tigers – Servette 5:7

Biel – Servette 6:6

Biel – SCRJ Lakers 4:8

SCRJ Lakers – Servette 5:7



3er-Konstellationen SCLTigers 19

Biel 11

Ambri 6





SCL Tigers 19

Lakers 12

Ambri 5



SCL Tigers 17

Servette 15

Ambri 4





Lakers 15

Ambri 11

Biel 10





Servette 15

Lakers 12

Ambri 9





Servette 14

Biel 12

Ambri 10





SCL Tigers 14

Lakers 13

Biel 9





Servette 13

SCL Tigers 12

Biel 11





Servette 14

SCL Tigers 12

Lakers 10





Lakers 13

Servette 13

Biel 10



4er-Konstellationen Servette 20

SCL Tigers 19

Lakers 18

Biel 15





Servette 20

Lakers 20

Biel 17

Ambri 15





SCL Tigers 24

Servette 22

Lakers 17

Ambri 9





SCL Tigers 24

Servette 21

Biel 17

Ambri 10





SCL Tigers 26

Lakers 20

Biel 15

Ambri 11

Die 5er-Konstellation SCL Tigers 31

Servette 28

Lakers 25

Biel 21

Ambri 15 2er-Konstellationen Fribourg – Kloten 3:9

Ambri – SCL Tigers 0:12

Ambri – Biel 6:6

Ambri – SCRJ Lakers 5:7

Ambri – Servette 4:8

SCL Tigers – Biel 7:5

SCL Tigers – SCRJ Lakers 7:5

SCL Tigers – Servette 5:7

Biel – Servette 6:6

Biel – SCRJ Lakers 4:8

SCRJ Lakers – Servette 5:7



3er-Konstellationen SCLTigers 19

Biel 11

Ambri 6





SCL Tigers 19

Lakers 12

Ambri 5



SCL Tigers 17

Servette 15

Ambri 4





Lakers 15

Ambri 11

Biel 10





Servette 15

Lakers 12

Ambri 9





Servette 14

Biel 12

Ambri 10





SCL Tigers 14

Lakers 13

Biel 9





Servette 13

SCL Tigers 12

Biel 11





Servette 14

SCL Tigers 12

Lakers 10





Lakers 13

Servette 13

Biel 10



4er-Konstellationen Servette 20

SCL Tigers 19

Lakers 18

Biel 15





Servette 20

Lakers 20

Biel 17

Ambri 15





SCL Tigers 24

Servette 22

Lakers 17

Ambri 9





SCL Tigers 24

Servette 21

Biel 17

Ambri 10





SCL Tigers 26

Lakers 20

Biel 15

Ambri 11

Die 5er-Konstellation SCL Tigers 31

Servette 28

Lakers 25

Biel 21

Ambri 15 Mehr

Siebenmal hoffen, zittern und bangen. Und 1000-mal auf den Totomat schielen.

Fribourg - Ambri

Die brisanteste Partie, weil für beide Teams noch viel auf dem Spiel steht. Und dann ist da auch noch die Rückkehr von Chris DiDomenico (36) an seine alte Wirkungsstätte. Wo der Kanadier, der von seinen Berufskollegen jüngst zur grössten Diva gewählt wurde, auftaucht, ist Drama nahezu garantiert. Am Donnerstag orchestrierte er Ambris 4:1-Sieg gegen Bern mit einem Tor und zwei Assists. Für den Einzug in die Playoffs darf das Team von Erfolgs-Nothelfer Lars Leuenberger (49) keinen Punkt gegenüber Verfolger Kloten verlieren. Den Tessinern reichen zwei Punkte zum Play-In-Einzug. Haben «DiDo» & Co. aber am Schluss gleich viele Punkte wie die Konkurrenz am Strich, haben sie aufgrund der Bilanz aus den direkten Begegnungen miese Karten.

ZSC Lions - Kloten

Die ZSC-Fans wären bestimmt für ein wenig Schadenfreude zu haben, hoffen aber auch, dass ihr Team, das in den vier Spielen seit dem Champions-League-Triumph keinen Dreier mehr holte, nicht noch Platz 2 verspielt. Den Klotenern, bei denen Harrison Schreiber (23) in den letzten drei Spielen mit vier Toren glänzte, winkt im Idealfall ein emotionaler Höhenflug: Derby-Sieg und Playoff-Qualifikation. Für Letzteres müssen die Flieger einen Punkt mehr als Fribourg holen. Dann könnte es im Viertelfinal gar zum Wiedersehen mit dem ZSC kommen. Klappts nicht, gehts am Dienstag mit den Play-Ins los, wo man zwei Chancen bekommt, noch in die Playoffs einzuziehen.

SCL Tigers - Ajoie

Ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten? Das ist gleichzeitig die dankbarste wie auch die undankbarste Aufgabe. Trainer Thierry Paterlini (49) bringt es auf den Punkt: «Bei dieser Ausgangslage muss man Ajoie zu Hause einfach schlagen.» Sind die Tigers schon reif genug dafür? Diese Saison haben sie zweimal gegen Ajoie verloren. Allerdings auswärts. «Der Druck ist auf unserer Seite, aber wir Führungsspieler müssen vorangehen und schauen, dass wir locker genug sind», sagt Topskorer Dario Rohrbach (26), der mit seinen zwei Toren in Biel (3:4 n.P.) den Sturz unter den Strich verhinderte.

Lugano – Biel

Die Tessiner sind auf Playout-Rang 13 betoniert. Für die Bieler, die fünf der letzten sieben Spiele gewannen, gegen die Tigers aber einen Punkt verspielten, geht der Stress weiter. Letzte Saison behielten Lebensversicherung Harri Säteri (35) und seine Vorderleute in der letzten Runde die Nerven und gewannen gegen den direkten Konkurrenten in Genf 2:1.

Bern – Servette

Beim 1:4 in Ambri tobte Trainer Jussi Tapola. Doch noch immer ist Rang 2 für den SCB möglich. Die Genfer sind, angeführt von Dampfwalze Teemu Hartikainen (5 Tore in den letzten 3 Spielen), das Team der Stunde, aber nach sieben Siegen aus den letzten acht Spielen immer noch unter dem Strich – weil sie gegen die punktgleichen Bieler eine ausgeglichene Direkt-Bilanz haben. So könnte die Tordifferenz (Biel -1, Servette -8) entscheiden.

SCRJ Lakers – Davos

Nach dem Zittersieg gegen Ajoie, den Tyler Moy (29) mit einem Hattrick sicherte, haben die Lakers einen Punkt Rückstand auf den Strich und müssen darauf hoffen, dass mindestens zwei Konkurrenten Punkte abgeben. Totomat, Teletext, Blick-Tabellenrechner und -Liveticker werden am Obersee Konjunktur haben. Für den HCD gehts noch darum, das Heimrecht für den Viertelfinal zu verteidigen oder sich gar noch Platz 3 zu schnappen.

Zug - Lausanne

Selbst in der einzigen Partie ohne Strich-Klubs geht es noch um etwas. Zumindest für das Team von Zug-Trainer Dan Tangnes (45), der am Donnerstag nach überstandener Rückenoperation an die Bande zurückkehrte. Der EVZ könnte sich noch den Heimvorteil im Viertelfinal holen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos