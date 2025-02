Mit der Spielervereinigung SIHPU lancierte Blick eine grosse Umfrage bei den Spielern. Gleich in zwei Kategorien schwang WM-Silberheld Christian Marti obenaus.

1/5 Seine Berufskollegen haben Christian Marti (links, neben Goalie Simon Hrubec) zum besten Defensiv-Verteidiger und härtesten Gegenspieler gewählt. Foto: freshfocus

Auf einen Blick Christian Marti als härtester Spieler und bester Defensiv-Verteidiger gewählt

Marti: Harter Mann mit weichem Kern, selten in Prügeleien verwickelt

In 45 Spielen sass der ZSC-Verteidiger diese Saison nur 18 Minuten draussen

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

In der grossen Spielerumfrage, die Blick in Zusammenarbeit mit der Spielervereinigung SIHPU durchführte, wurden 14 Fragen gestellt. Hätte man die Spieler auch noch gefragt, wer der netteste Profi sei, hätte ZSC-Verteidiger Christian Marti (31) wohl noch in einer dritten Kategorie gewonnen.

Doch so bleiben dem WM-Silberhelden von Prag nur zwei, im Hockey nicht minder wertvolle Auszeichnungen: Seine Berufskollegen wählten ihn zum härtesten Spieler der Liga und zum besten Defensiv-Verteidiger. «Ich bin ehrlich gesagt ein wenig überrascht. Doch diese Wahl nehme ich gerne mit. Es ist eine schöne Anerkennung», sagt Marti.

Darauf angesprochen, dass er neben seinen destruktiven Qualitäten auch den Ruf geniesst, ein besonders guter Typ zu sein, sagt die 1,91 Meter grosse und 97 Kilo schwere Frohnatur aus dem Zürcher Unterland: «Das müssen andere beurteilen.»

Der Vater von zwei Kindern im Alter von 5 und 8 passt ins Bild des harten Mannes mit weichem Kern. «Über die Spieler in der NHL, die fürs Grobe zuständig sind, sagt man auch, dass sie neben dem Eis nette Kerle sind», sinniert Marti. Selbst ist er allerdings selten in Prügeleien verwickelt, obwohl er zu bedenken gibt, dass es sinnvoll sein könnte, wenn man in der Schweiz Schlägereien zulassen würde.

«Vielleicht wäre ich effizienter, wenn ich giftiger wäre»

«Dann müsste sich ein Spieler, der schmutzig spielt, den Konsequenzen auf dem Eis stellen.» Bei einer Busse von 2000 Franken für einen Restausschluss überlege man sich aber zweimal, ob man die Handschuhe fallenlässt.

Resultate der exklusiven Spieler-Umfrage Wer ist der härteste Gegenspieler? 1. Christian Marti (ZSC Lions) 17

2. Michael Raffl (Lausanne) 12

3. Jan Kovar (Zug) 9 Wer ist der beste Defensiv-Verteidiger? 1. Christian Marti (ZSC Lions) 28

2. Patrik Nemeth (Bern) 14

3. Yannick Weber (ZSC Lions) 9 Wenn du ein Spiel unbedingt gewinnen musst – welchen Verteidiger möchtest du dann in deiner Mannschaft haben? 1. Dean Kukan (ZSC Lions) 34

2. Andrea Glauser (Lausanne) 10

3. Ryan Gunderson (Fribourg) 8

Tim Heed (Ambri) 8 Wenn du ein Spiel unbedingt gewinnen musst – welchen Goalie möchtest du dann in deiner Mannschaft haben? 1. Leonardo Genoni (Zug) 48

2. Simon Hrubec (ZSC Lions) 22

3. Harri Säteri (Biel) 22 Wenn du ein Spiel unbedingt gewinnen musst – welchen Stürmer möchtest du dann in deiner Mannschaft haben? 1. Denis Malgin (ZSC Lions) 27

2. Jan Kovar (Zug) 19

3. Sven Andrighetto (ZSC Lions) 13 Wo gibt es das beste Eis? 1. Kloten 22 Stimmen

2. Davos 20

3. Zürich 14 Welches ist das unangenehmste Stadion? 1. Les Vernets, Genf 32

2. Raiffeisen Arena, Pruntrut 29

3. Gottardo Arena, Ambri 10 Wer ist der beste Schiedsrichter? 1. Daniel Stricker 20

2. Mark Lemelin 10

3. Stefan Hürlimann 8 Wer ist die grösste Diva der Liga? 1. Chris DiDomenico (Ambri) 32

2. Marcus Sörensen (Fribourg) 15

3. Sven Andrighetto (ZSC Lions) 8 Wer ist der beste Forechecker? 1. Tristan Scherwey (Bern) 14

2. Yannick Frehner (Davos) 7

3. Fabrice Herzog (Zug) 6 4. Michael Raffl (Lausanne) 6

5. Julian Schmutz (SCL Tigers) 6

6. Daniel Vozenilek (Zug) 6 Wer ist der beste Spielmacher? 1. Denis Malgin (ZSC Lions) 36

2. Enzo Corvi (Davos) 19

3. Lucas Wallmark (Fribourg) 11 Wer ist der beste Stickhandler? 1. Denis Malgin (ZSC Lions) 37

2. Marcus Sörensen (Fribourg) 11

Selbst spielte der Hüne zwei Saisons in Nordamerika. Erst bei den Junioren bei Blainville-Boisbriand Armada, später als Profi bei den Lehigh Valley Phantoms. Das AHL-Jahr, in dem er wenig spielte, sei für ihn «ein Augenöffner» gewesen. Faustkämpfe seien für ihn da aber nicht infrage gekommen, weil er im Sommer davor an beiden Schultern operiert worden war.

Was Marti nicht mag, sind jene Spieler, die sich einmischen, wenn zwei aneinandergeraten. Auch Scharmützel während Unterbrüchen oder Trashtalk sind nicht Martis Ding. Und als Unterzahl-Spezialist ist es für ihn doppelt wichtig, nicht zu viele Strafen zu kassieren. In 45 Spielen dieser Saison sass er nur 18 Minuten draussen. «Vielleicht wäre ich effizienter, wenn ich giftiger wäre.»

Martis Teamkollege ist der Verteidiger für alle Fälle

Härte zeigt der mobile Brocken in den Zweikämpfen und mit Checks. Oft auch, um sein Team wachzurütteln. «Es ist manchmal schwierig, Checks auszuteilen», sagt der Nati-Verteidiger, zumal die Gegner immer schneller werden. «Man muss mit der Zeit gehen und auf der Hut sein.»

Irgendwann habe er herausgefunden, dass er besser sei, wenn er physisch spiele. Bei den Junioren, wo er stets zu den Grössten gehörte, habe er schon relativ früh Verteidiger gespielt. Während viele aufs Toreschiessen fixiert waren, habe er seine Rolle akzeptiert. «Es muss jeder selbst wissen, ob er sich dafür zu schade ist», sagt der Routinier, der an der WM jeweils mit dem Verlesen der «Starting Six» das Team heissgemacht hatte.

Trotz Martis Qualitäten bekam er bei der Frage «Wenn du ein Spiel unbedingt gewinnen musst – welchen Verteidiger möchtest du dann in deiner Mannschaft haben?» nur vier Stimmen. Der Sieg ging da klar an seinen Nati- und Klub-Kollegen Dean Kukan (31), der offensiv doch einiges mehr zu bieten hat.

