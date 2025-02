In Zusammenarbeit mit der Spielervereinigung SIHPU lancierte Blick eine grosse Umfrage bei den Spielern. Das Echo war beachtlich. Und in gleich drei Kategorien schwang Denis Malgin oben aus.

1/5 ZSC-Star Denis Malgin ist der grosse Sieger der Umfrage, die Blick zusammen mit der Spielervereinigung SIHPU durchführte. Foto: freshfocus

Auf einen Blick Denis Malgin ist der grosse Sieger der Spielerumfrage

Der ZSC-Starstürmer spielte 264 NHL-Partien

Zusammen mit der Spielervereinigung SIHPU startete Blick eine grosse Umfrage bei den Akteuren. 162 Spieler nahmen daran teil. Die Umfrage hat einen grossen Sieger hervorgebracht: Denis Malgin (28).

«Wenn du ein Spiel unbedingt gewinnen musst – welchen Stürmer möchtest du dann in deiner Mannschaft haben?», lautete eine der 14 Fragen. Dabei erhielt der Stürmer der ZSC Lions 27 Stimmen und damit acht mehr als der erste Verfolger Jan Kovar (34).

Der Nati-Stürmer wurde schon als MVP der letztjährigen Playoffs ausgezeichnet, nachdem er die ZSC Lions zu deren zehnten Titel geführt und sich selbst erstmals zum Meister gekürt hatte. Malgin war sowohl insgesamt in den Playoffs als auch im Final der beste Punktesammler, wobei die Finalissima gegen Lausanne für ihn mit Tränen endete, als er aufgrund einer Knieverletzung nicht mehr weiterspielen konnte – und deshalb auch das WM-Silber von Prag verpasste.

«Vieles kommt von den Wiederholungen»

Malgin feierte in der grossen Umfrage noch zwei Erdrutschsiege. Seine Berufskollegen stufen ihn als besten Spielmacher und Stocktechniker ein.

«Das ist sehr cool», sagt Malgin auf seinen Triumph angesprochen. Selbst hatte er sich nicht an der Umfrage beteiligt. Hätte er sich selbst gewählt? «Darf man das?», antwortet der Stürmer keck.

Als die Umfrage schon abgeschlossen war, lieferte der Oltner mit russischen Wurzeln noch Argumente nach. Mit den Lions triumphierte er letzte Woche in der Champions Hockey League und zeigte im Final gegen Färjestad einmal mehr, dass er neben seiner läuferischen und technischen Brillanz auch im Kampf um die Scheibe bärenstark ist. Nur wenige Schweizer haben so viel Druck auf dem Stock wie der lediglich 1,75 Meter grosse Center. Dabei hatte er wie mehrere Teamkollegen mit einem Magen-Darm-Virus zu kämpfen. Anmerken liess er es sich nicht.

Wie kommt es, dass Malgin, der die letzten Spiele angeschlagen aussetzte, technisch so stark wurde? «Vieles kommt von den Wiederholungen. Vielleicht mache ich auch mehr, um mich zu verbessern.» Und dann wurde ihm das Hockey auch praktisch in die Wiege gelegt. Sein Vater Albert (58) spielte 14 Saisons in der NLB bei Chur, Biel, Olten, Ajoie und Langenthal. «In Olten verbrachte ich mit meinem Bruder Dmitri (37, spielt in der 1. Liga bei den Pikes Oberthurgau, Anm. d. Red.) viele Stunden auf dem Eis im Kleinholz.»

Mit seinen Fähigkeiten müsste er eigentlich in der NHL spielen. Bei den Florida Panthers, den Toronto Maple Leafs und der Colorado Avalanche spielte er 264 Partien und buchte 41 Tore und 81 Punkte, ehe er im Sommer 2023 sein zweites NHL-Gastspiel abbrach. Malgin ist keiner, der damit zufrieden ist, die zweite Geige zu spielen. Zudem brachte seine Frau Emelie im Herbst 2024 Sohn Nate zur Welt. Malgin Junior steht allerdings noch nicht auf dem Eis. «Aber er schaut gerne zu. Das ist mega schön», sagt der ZSC-Star, der als 4-Jähriger die ersten Erfahrungen auf dem Eis gemacht hatte.

«Er ist wie ein zusätzlicher Ausländer für uns», schwärmte Trainer Marc Crawford (64), der vor bald zwei Monaten wegen psychischer Probleme zurücktrat, nach Malgins Rückkehr. «Wenn man in der NHL in den hinteren Reihen spielt, ist man nie sicher, ob man in der Aufstellung ist oder wie viel Eiszeit man bekommt. Ich denke, ein Spieler wie Denis braucht es, im Mittelpunkt eines Teams zu stehen.»

Resultate der exklusiven Spieler-Umfrage Wenn du ein Spiel unbedingt gewinnen musst – welchen Goalie möchtest du dann in deiner Mannschaft haben? 1. Leonardo Genoni (Zug) 48 Stimmen

2. Simon Hrubec (ZSC Lions) 22

3. Harri Säteri (Biel) 22 Wenn du ein Spiel unbedingt gewinnen musst – welchen Stürmer möchtest du dann in deiner Mannschaft haben? 1. Denis Malgin (ZSC Lions) 27

2. Jan Kovar (Zug) 19

3. Sven Andrighetto (ZSC Lions) 13 Wer ist die grösste Diva der Liga? 1. Chris DiDomenico (Ambri) 32

2. Marcus Sörensen (Fribourg) 15

3. Sven Andrighetto (ZSC Lions) 8 Wer ist der beste Forechecker? 1. Tristan Scherwey (Bern) 14

2. Yannick Frehner (Davos) 7

3. Fabrice Herzog (Zug) 6

4. Michael Raffl (Lausanne) 6

5. Julian Schmutz (SCL Tigers) 6

6. Daniel Vozenilek (Zug) 6 Wer ist der beste Spielmacher? 1. Denis Malgin (ZSC Lions) 36

2. Enzo Corvi (Davos) 19

3. Lucas Wallmark (Fribourg) 11 Wer ist der beste Stickhandler? 1. Denis Malgin (ZSC Lions) 37

2. Marcus Sörensen (Fribourg) 11

3. Tyler Moy (SCRJ Lakers) 8 Wenn du ein Spiel unbedingt gewinnen musst – welchen Verteidiger möchtest du dann in deiner Mannschaft haben? Auflösung folgt. Wer ist der beste Schiedsrichter? Auflösung folgt. Wo gibt es das beste Eis? Auflösung folgt. Welches ist das unangenehmste Stadion? Auflösung folgt. Wer ist der beste Defensiv-Verteidiger? Auflösung folgt. Wer ist der härteste Gegenspieler? Auflösung folgt. Wie viele Teams sollten in der National League spielen? Auflösung folgt. Welche Regel müsste man anpassen? Auflösung folgt.

