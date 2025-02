1/6 Marco Bayer mit der Champions-League-Trophäe. Foto: Pius Koller

Auf einen Blick Marco Bayer ist als Trainer der ZSC Lions definitiv angekommen

In der Stunde des Trumphs zollt er Vorgänger Marc Crawford seinen Respekt

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Als die Feierlichkeiten nach dem 2:1-Finalsieg gegen Färjestad voranschreiten, die Spieler und der Staff der ZSC Lions gemeinsam goldbehangen auf dem Eis zugegen sind, wird es im Limmatblock, wo die Zürcher Fans beheimatet sind, plötzlich laut. «Marco Bayer», wird immer wieder skandiert. Der 52-Jährige ist sichtlich gerührt, klatscht in die Hände, bedankt sich.

Der Champions-League-Titel beseitigt die letzten Zweifel – Marco Bayer ist definitiv als Trainer der ZSC Lions angekommen. Bei den Fans, im Umfeld des ZSC, bei den Medien. «Es ist wirklich schön. Dieser Moment ist etwas, das für immer bleiben wird», freut sich der Dübendorfer. Doch Bayer will in der Stunde des grossen Triumphs gar nicht gross von sich reden, sondern ist in Gedanken primär bei Marc Crawford (64). Seinem Vorgänger, von dem er an Weihnachten übernommen hat, nachdem der Kanadier wegen psychischer Probleme abtrat.

Weiter regelmässig in Kontakt

«Wir dürfen nicht vergessen, ihn in diesem Moment ins Boot zu holen. Ihm gebührt der Respekt, er hat einen grossen Anteil an diesem Titel. Marc hat die Mannschaft so weit gebracht, dass ich sie im Halbfinal gegen Genf übernehmen konnte», sagt Bayer. Crawford hat ihn bei der Amtsübernahme unterstützt, stand ihm per Facetime als Mentor immer wieder zur Seite. «Wir pflegen weiterhin Kontakt. Nicht mehr so oft wie noch zu Beginn, aber doch noch regelmässig», so Bayer.

Eine Lanze für Bayer bricht auch Final-Held Sven Andrighetto: «Es war sicher nicht einfach für ihn, in dieser Situation zu übernehmen. Aber Marco macht einen Superjob mit uns.»

