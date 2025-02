1/8 Zürcher Jubel auch im Final: Die ZSC Lions gewinnen die Champions Hockey League 2024/25. Foto: freshfocus

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Die ZSC Lions haben im entscheidenden Moment geliefert. Wie schon im vergangenen April, als sie im siebten Playoff-Finalspiel gegen Lausanne den zehnten Meistertitel eingetütet haben. Und jetzt auch im Endspiel der Champions League das schwedische Topteam Färjestad in die Schranken weisen konnten. Es ist das nächste Meisterstück der aktuellen ZSC-Generation um Sven Andrighetto und Denis Malgin, die bis im letzten Frühling titellos geblieben war, nun aber hamstert.

Der zweite Triumph auf europäischer Ebene nach 2009 hat für die ZSC Lions einen grossen Stellenwert. Denn die Organisation hat eine Leistungskultur implementiert, bei der sie die Wettbewerbe, zu denen sie antritt, auch gewinnen will. Die Champions League war ihr stets wichtig, die ZSC Lions gehörten bei der Neuauflage 2014 zu den Gründungsmitgliedern und ihr CEO Peter Zahner stand dieser von 2018 bis 2022 als Präsident vor. Mit dem Gewinn der Trophäe schliesst sich ein Kreis.

Anspruch ja, Selbstverständlichkeit nein

Trotzdem wird dieser Triumph in der Wahrnehmung der Fans und der ganzen Hockey-Schweiz nicht den gleichen Stellenwert haben, wie der Geniestreich 2009. Es war eine andere Zeit, es war eine andere Champions League, noch mit hochkarätigen russischen Teams. Der ZSC war damals als Riesentöter unterwegs, der einen Giganten nach dem anderen zu Fall brachte. Die 5:0-Gala im entscheidenden Finalspiel gegen Magnitogorsk im Rapperswiler Exil, weil das Hallenstadion belegt war, bleibt unvergesslich. Der schöne Sieg gegen Färjestad kann dieser Heldensage das Wasser nicht reichen.

Seit dieser sind wir im internationalen Eishockey auch mit breiterer Brust unterwegs. Die Nati hat drei WM-Silbermedaillen eingefahren und Servette im Vorjahr die Champions League gewonnen. Den Anspruch, dass Schweizer Teams diesen europäischen Klubwettbwerb für sich entscheiden, muss man haben, seit die Ausländerzahl in der Liga 2021 von vier auf sechs erhöht worden ist und dadurch die Qualität der Teams nochmals angehoben wurde. Als Selbstverständlichkeit darf ein solcher Triumph trotzdem nie betrachtet werden.

Die beste Liga ausserhalb der NHL

Die National League kann nach dem zweiten Schweizer Titel in Folge in der Champions League für sich beanspruchen, die beste Liga ausserhalb der NHL zu sein. Zwar machten die russischen Teams bei der Neuauflage der Champions League nicht mit, aber seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine wären sie ohnehin nicht mehr dabei und sind somit auf internationalem Parkett derzeit auch nicht mehr messbar.

Und trotzdem dürfen wir bei aller Freude über den ZSC-Triumph nicht ausser Acht lassen, dass das Schweizer Eishockey gerade vor grossen Herausforderungen steht. Allen ist bewusst, dass die Grösse der National League mit 14 Teams zu gross ist und die gesunde Durchlässigkeit zwischen den Ligen fehlt. Aber ändern lässt sich das im aktuellen System kaum, da keiner am eigenen Ast sägen will. Darunter leidet der so wichtige Unterbau mit der Swiss League. Diese ist zum notorischen Problemfall geworden und kämpft mit Perspektivlosigkeit. Man sollte nicht vergessen: Auch Andrighetto und Malgin haben ihre ersten Spuren im Erwachsenen-Hockey einst in der Swiss League, die damals noch NLB hiess, hinterlassen.

