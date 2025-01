Lugano reagiert auf die bisher enttäuschende Saison und entlässt Trainer Luca Gianinazzi. Der 32-jährige Schweizer stand etwas mehr als zwei Jahre an der Bande der Tessiner. Auch Sportchef Hnat Domenichelli muss gehen.

Björn Lindroos Redaktor Sport und People

Knall im Tessin. Der HC Lugano entlässt Trainer Luca Gianinazzi (32) und Sportchef Hnat Domenichelli (48) per sofort. Dies teilt der Klub aus der National League am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz mit.

Damit reagiert Lugano auf die bisher enttäuschende Saison. Nach 36 Spielen steht das Team auf dem zweitletzten Tabellenrang. Zudem gingen die letzten vier Spiele in Serie verloren, im Kalenderjahr 2025 konnten die Bianconeri erst eine Partie gewinnen.

Seit 2022 im Amt

Gianinazzi stand seit Oktober 2022 an der Bande der Luganesi. Damals übernahm das Eigengewächs für Chris McSorley. In seinen zwei Saisons führte er Lugano zweimal über das Play-In in die Playoffs. Dort war dann jeweils im Viertelfinal Endstation. Länger war Domenichelli im Amt. Der ehemalige Spieler, der einst selbst für Lugano spielte, war seit Sommer 2019 als Sportchef tätig.

«Es ist eine Entscheidung, die uns sehr weh tut, die uns traurig macht, auch auf menschlicher Ebene», sagt Präsident Vicky Mantegazza an der Pressekonferenz. «Luca ist ein kompetenter, seriöser und gut vorbereiteter Mensch, aber das Team ist in ein schwarzes Loch geraten und eine Änderung war nötig.»

Wer in Lugano künftig an der Bande steht und wer das Amt des Sportchefs übernimmt, ist derzeit noch offen. Die Geschäftsführung sucht laut eigenen Angaben einen Trainer bis zum Saisonende.

