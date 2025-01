Marcel Allemann Reporter Eishockey

Mit einem grandiosen Traumpass bis zur gegnerischen blauen Linie setzt Nyffeler den lauernden SCRJ-Stürmer Valentin Hofer in Szene, der dann allein auf Kloten-Schlussmann Ludovic Waeber zustürmen kann und zum 1:0 trifft. Schlitzohr Nyffeler nutzt es schamlos aus, dass gerade alle fünf Klotener am Wechseln sind. «Das versucht er immer wieder», verrät der verletzte Yannick-Lennart Albrecht in der Drittelspause.

Beim Klotener Ausgleich schaut dann Nyffeler allerdings verdutzt aus der Wäsche. Ein abgefälschter Schuss von Deniss Smirnovss wird zum unberechenbaren Flatterpuck und schlägt neben Nyffelers Fanghand im Netz ein. Allerdings ist Rappis Assist-Held bei seiner Haupttätigkeit als Goalie kaum ein Vorwurf zu machen, er sieht den Puck nicht kommen. Und am Ende ists sowieso nur Nebensache, denn Rappi setzt sich gegen Kloten mit 5:2 durch.

