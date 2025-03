Jonas Hiller, der Präsident der Spielervereinigung SIHPU, sagt: «Man könnte einiges optimieren. Aber zu oft steht das kurzfristige Denken im Vordergrund statt die langfristige Planung. Jeder denkt primär an seinen eigenen Garten statt daran, wo das Schweizer Hockey in 20 Jahren stehen soll.»

Die Spieler der National League haben in der exklusiven Umfrage von Blick und der Spielervereinigung SIHPU nicht nur ihre Berufskollegen geadelt oder verurteilt, sondern auch ihre Sorgen geäussert. Ein Grossteil hat sich für eine Reduktion der Liga von 14 auf 12 Mannschaften ausgesprochen. Und bei allfälligen Regeländerungen beschäftigt die Profis vor allem jene der Torhüterbehinderung, des Offsides, der Coaches Challenge und der Ausländer.

Für Jonas Hiller, seit 2020 Präsident der SIHPU, sind die Umfrage-Ergebnisse sehr aufschlussreich. Positiv überrascht hat den 43-Jährigen vor allem die hohe Beteiligung, zumal es keine «Multiple Choice»-Umfrage gewesen sei.

Die SIHPU, die 2016 von Mathias Seger (ex ZSC) und Paolo Duca (Ambri-Sportchef) sowie weiteren Personen aus der Hockey-Szene gegründet wurde, ist selbst stets am Puls der Akteure. Jede Mannschaft wird mindestens einmal pro Saison in der Garderobe besucht, «da bekommen wir die Gedanken und Sorgen der Spieler mit», sagt Hiller. Und jedes Team stellt einen Delegierten. «Ein Austausch ist immer da, jedoch unterschiedlich intensiv», erzählt der Ex-NHL-Goalie (Calgary, Anaheim).

Abgesehen von den Umfrage-Ergebnissen – was beschäftigt die Spieler laut Hiller? «Die Anspielzeiten werden immer wieder diskutiert. Im Vergleich zu anderen europäischen Ligen sind sie bei uns eher spät.» Doch dem SIHPU-Präsidenten ist bewusst, dass es nicht einfach wäre, sie anzupassen. Mit den TV-Verträgen und Sponsoren hängt ein Rattenschwanz dran.

Hiller: «Für mich bestehen da noch zu viele Grauzonen»

Auch der gedrängte Spielplan sei zum Thema geworden. «Die Champions League, der Spengler Cup, die Nati-Turniere, alles muss irgendwie untergebracht werden», so Hiller. Über die Back-to-Back-Spiele, also die Freitags- und Samstagsrunden, werde ebenfalls häufig gesprochen. «Sorgen bereitet dabei die grössere Verletzungsgefahr. Für gewöhnlich ist ein Heim- und ein Auswärtsspiel angesetzt. Wir könnten uns auch vorstellen, stattdessen an einem Wochenende zweimal zuhause und am nächsten zweimal auswärts zu spielen.»

Resultate der exklusiven Spieler-Umfrage Wenn du ein Spiel unbedingt gewinnen musst – welchen Goalie möchtest du dann in deiner Mannschaft haben? 1. Leonardo Genoni (Zug) 48 Stimmen

2. Simon Hrubec (ZSC Lions) 22

3. Harri Säteri (Biel) 22 Wenn du ein Spiel unbedingt gewinnen musst – welchen Verteidiger möchtest du dann in deiner Mannschaft haben? 1. Dean Kukan (ZSC Lions) 34

2. Andrea Glauser (Lausanne) 10

3. Ryan Gunderson (Fribourg) 8

Tim Heed (Ambri) 8 Wenn du ein Spiel unbedingt gewinnen musst – welchen Stürmer möchtest du dann in deiner Mannschaft haben?

1. Denis Malgin (ZSC Lions) 27

2. Jan Kovar (Zug) 19

3. Sven Andrighetto (ZSC Lions) 13 Wer ist der härteste Gegenspieler? 1. Christian Marti (ZSC Lions) 17

2. Michael Raffl (Lausanne) 12

3. Jan Kovar (Zug) 9 Wer ist der beste Defensiv-Verteidiger? 1. Christian Marti (ZSC Lions) 28

2. Patrik Nemeth (Bern) 14

3. Yannick Weber (ZSC Lions) 9 Wo gibt es das beste Eis? 1. Kloten 22

2. Davos 20

3. Zürich 14 Welches ist das unangenehmste Stadion? 1. Les Vernets, Genf 32

2. Raiffeisen Arena, Pruntrut 29

3. Gottardo Arena, Ambri 10 Wer ist der beste Schiedsrichter? 1. Daniel Stricker 20

2. Mark Lemelin 10

3. Stefan Hürlimann 8 Wer ist die grösste Diva der Liga? 1. Chris DiDomenico (Ambri) 32

2. Marcus Sörensen (Fribourg) 15

3. Sven Andrighetto (ZSC Lions) 8 Wer ist der beste Forechecker? 1. Tristan Scherwey (Bern) 14

2. Yannick Frehner (Davos) 7

3. Fabrice Herzog (Zug) 6 4. Michael Raffl (Lausanne) 6

5. Julian Schmutz (SCL Tigers) 6

6. Daniel Vozenilek (Zug) 6 Wer ist der beste Spielmacher? 1. Denis Malgin (ZSC Lions) 36

2. Enzo Corvi (Davos) 19

3. Lucas Wallmark (Fribourg) 11 Wer ist der beste Stickhandler? 1. Denis Malgin (ZSC Lions) 37

2. Marcus Sörensen (Fribourg) 11

3. Tyler Moy (SCRJ Lakers) 8 Wie viele Teams sollten in der National League spielen? 12 Teams 47

14 Teams 38

13 Teams 10 Welche Regel müsste man anpassen? Goalie-Behinderung 15

Offside 14

(Kameras an der Blauen Linie 7)

(Keine Strafe bei inconclusive 7)

Fighting 8

Ausländer-Regel 8

Auch Hiller beschäftigen vor allem die Video-Entscheide, wenn es um ein Tor geht. «Sie dauern sehr lange. Das Warten ist mühsam für die Spieler. Dann folgt der Entscheid endlich, sofern die Bilder die Situation auflösen können, und dann versteht man ihn nicht. Was die Schiedsrichter gesehen haben und die Bilder zeigen, gibt immer wieder Anlass zu Diskussionen», so Hiller. «Für mich bestehen da noch zu viele Grauzonen.» Auch in den regelmässigen Meetings der Sportchefs komme das zur Sprache.

Der dreifache Schweizermeister mit Davos (2002, 2005, 2007) sieht derzeit jedoch ein übergeordnetes Problem: «Es gibt im Schweizer Eishockey kein Gesamtkonzept. Dass da Handlungsbedarf besteht, ist auch ein Echo, das bis zu uns gelangt ist.»

«Die gegenseitige Akzeptanz ist gestiegen»

Was Hiller damit zum Beispiel meint: Mit der Erhöhung der Ausländeranzahl könnten junge Schweizer Spieler allenfalls besser umgehen, wenn es diese Plätze für sie dann in der Swiss League gäbe. Die SL sieht sich aber nicht per se als Ausbildungsliga. «Man könnte einiges optimieren. Aber zu oft steht das kurzfristige Denken im Vordergrund statt die langfristige Planung. Jeder denkt primär an seinen eigenen Garten statt daran, wo das Schweizer Hockey in 20 Jahren stehen soll. Die Verantwortung und der Schwarze Peter werden hin und her geschoben.»

Die SIHPU ist auch in regelmässigem Austausch mit der National League, ist als Gast bei den GM-Meetings dabei und kann Anträge einbringen. Auch mit den CEOs tauscht man sich aus, hört also die Gedanken beider Seiten. «Wir werden aus erster Hand informiert über Entscheide», so Hiller. Er sieht es auch für die Liga als Mehrwert an, dass die SIHPU bei gewissen Themen ins Boot geholt wird. «Die gegenseitige Akzeptanz ist gestiegen.»

Die Entscheidungen fällen dann aber die Klubs selbst. Und da hat beispielsweise die Liga-Reduktion wider besseres Wissen einen schweren Stand, da keiner auf dem Ast sägen möchte, auf dem er sitzt. Und auch Kameras an den Blauen Linien, die sich mancher Spieler zwecks besseren Bildern für Offside-Entscheide wünschen würde, dürften frühestens mit einem neuen TV-Vertrag ab 2027 noch einmal zum Thema werden. Wenn überhaupt.

