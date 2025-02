1/6 Klotens Verteidiger Sami Niku gleitet über das beste Eis der Liga, wie die Spielerumfrage von Blick und der Spielervereinigung SIHPU ergab. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Kloten hat das beste Eis in der National League

Eisqualität hängt von Dicke, Temperatur und Klimaanpassung ab

In den Schweizer Stadien gibt es riesige Unterschiede bezüglich Eisqualität, hört man von den NL-Spielern immer wieder. Nun hatten sie die Gelegenheit, bei der exklusiven Umfrage ihre Stimme jener Hockey-Unterlage zu geben, die sie am besten finden. Ein knapper Sieg geht an das Eis in Kloten ZH.

Patrick Bargetzi, seit fünf Jahren Leiter Eissportzentrum, freut es. Insgesamt kümmern sich bei der Stadt Kloten neun Personen um die Eishallen und das Schwimmbad am Schluefweg. Dabei ist vor allem die Eisaufbereitung «eine Wissenschaft für sich», wie Bargetzi sagt. Es brauche drei Saisons, bis jemand Neues eingearbeitet ist und das Eis richtig lesen kann. «Erst dann weiss er, wie es wo behandelt werden muss.»

Wie kriegt man gutes Eis hin? Sehr wichtig für die Qualität des Eises sei die Dicke. Dreimal wöchentlich wird sie mittels Messungen überprüft und bei Bedarf bearbeitet. Interessant: Je nach Belegung, ob für Eishockey oder Eiskunstlauf, unterscheidet sich die Eistemperatur. «Wir achten zudem auf das Klima in der Arena. Das heisst, auf das Verhältnis der Umgebungstemperatur und die Feuchtigkeit. Die Eistemperatur passen wir entsprechend dem aktuellen Klima an.»

Resultate der exklusiven Spieler-Umfrage Wo gibt es das beste Eis? 1. Kloten 22 Stimmen

2. Davos 20

3. Zürich 14 Welches ist das unangenehmste Stadion? 1. Les Vernets, Genf 32

2. Raiffeisen Arena, Pruntrut 29

3. Gottardo Arena, Ambri 10 Wer ist der beste Schiedsrichter? 1. Daniel Stricker 20

2. Mark Lemelin 10

3. Stefan Hürlimann 8 Wenn du ein Spiel unbedingt gewinnen musst – welchen Goalie möchtest du dann in deiner Mannschaft haben? 1. Leonardo Genoni (Zug) 48

2. Simon Hrubec (ZSC Lions) 22

3. Harri Säteri (Biel) 22 Wenn du ein Spiel unbedingt gewinnen musst – welchen Stürmer möchtest du dann in deiner Mannschaft haben? 1. Denis Malgin (ZSC Lions) 27

2. Jan Kovar (Zug) 19

3. Sven Andrighetto (ZSC Lions) 13 Wer ist die grösste Diva der Liga? 1. Chris DiDomenico (Ambri) 32

2. Marcus Sörensen (Fribourg) 15

3. Sven Andrighetto (ZSC Lions) 8 Wer ist der beste Forechecker? 1. Tristan Scherwey (Bern) 14

2. Yannick Frehner (Davos) 7

3. Fabrice Herzog (Zug) 6 4. Michael Raffl (Lausanne) 6

5. Julian Schmutz (SCL Tigers) 6

6. Daniel Vozenilek (Zug) 6 Wer ist der beste Spielmacher? 1. Denis Malgin (ZSC Lions) 36

2. Enzo Corvi (Davos) 19

3. Lucas Wallmark (Fribourg) 11 Wer ist der beste Stickhandler? 1. Denis Malgin (ZSC Lions) 37

2. Marcus Sörensen (Fribourg) 11

Während eines NL-Spiels des EHC Kloten wird jeweils darauf geachtet, wie viel Abrieb auf dem Eis entsteht, um die Eistemperatur, wenn nötig, manuell anzupassen. Hinzu kommt das tägliche Bearbeiten des Eises mit Hacken und Fräsen. «Beim Hacken entfernen wir die bei den Bandenstössen entstandenen Eishöcker. Und beim Fräsen jene 20 Zentimeter entlang der Bande, die die Eismaschine nicht erreicht.»

Der Running Gag vom neuen Stadion in Genf

Bei der Frage, welches das unangenehmste Stadion sei, wurde eine uralte und eine modernisierte Arena am meisten genannt. Die Patinoire des Vernets in Genf, die 1958 eingeweiht und 2009 renoviert wurde, erhielt noch drei Stimmen mehr als die Raiffeisen-Arena in Pruntrut JU, die erst vor etwas mehr als sechs Jahren saniert wurde.

Das überalterte Stadion ist seit Jahren ein Politikum in Genf. Pläne für eine neue Arena sind längst zum Running Gag verkommen. Vielleicht klappt es ja doch noch mit dem kantonalen Projekt «Trèfle-Blanc» (für 8500 Fans), das nun nicht vor 2030 in Lancy GE realisiert werden soll.

Der Beste ist jetzt nicht mehr Profi-Schiedsrichter

Spannend ist auch das Ergebnis bei der Frage nach dem besten Schiedsrichter der Liga. Dabei konnte Evergreen Daniel Stricker (49), der in seiner 29. Saison als Head pfeift, einen Erdrutschsieg feiern. Ausgerechnet der Herisauer Vollblut-Schiri, der seit dieser Saison nicht mehr Profi ist. Letzte Saison war er noch mit einem Pensum von 50-Prozent angestellt gewesen.

