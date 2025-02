1/5 Kloten-Stürmer Harrison Schreiber hat seinen Torriecher seit letztem Dezember aktiviert. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Harrison Schreiber überwindet Startschwierigkeiten und erzielt wichtige Tore für Kloten

Neue Sturmlinie mit Aberg und Ramel harmoniert und steigert Leistung

Schreiber erzielte am Wochenende drei Tore, Kloten sichert Play-In-Teilnahme

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Er hatte keinen einfachen Start in diese Saison. Regelmässig war Harrison Schreiber überzählig oder bekam als 13. Stürmer vom neuen Kloten-Trainer Lauri Marjamäki kaum Auslauf. «Das war schwierig», erinnert sich der 23-Jährige, «wenn man warten muss, bis man seine Chance bekommt. Oder noch schlimmer, bis sich ein Teamkollege verletzt oder sonst ausfällt. Das wünscht man ja niemandem.»

Ab und an spielt Schreiber zwar, der Stürmer bleibt aber 16 Partien ohne Skorerpunkt und kommt nicht auf Touren. Kurz vor Weihnachten dann der Umschwung, er packt seine Chance, als sie sich ihm bietet. «Ich habe versucht, mit mehr Selbstvertrauen zu spielen und nicht zu viel nachzudenken.» Es klappt. Marjamäki schenkt dem Doppelbürger (USA/De), der mit einer Schweizer Lizenz ausgestattet ist, mehr Vertrauen. Und Schreiber dankt es ihm seither mit Toren – auch in wichtigen Spielen.

2:56 EHC Kloten – SCRJ Lakers 3:2: Kloten nutzt Jelovac-Bock gnadenlos aus

Zuletzt am Wochenende bei den Siegen gegen Langnau (4:2) und die Lakers (3:2), als er seine Saisontreffer Nummer sieben, acht und neun verbucht. Schreiber strahlt eine Unbekümmertheit im positiven Sinne sowie Entschlossenheit aus und trifft in Duellen, in denen es um wichtige Punkte geht. «Mein Selbstvertrauen ist noch grösser geworden.» Seit der Verpflichtung des Schweden Pontus Aberg (31, von den Lakers) läufts sowieso geschmeidig.

Die Sturmlinie mit Schreiber, Aberg und Wirbelwind Micha Ramel (21) als Center harmoniert, Ramel allerdings ist zuletzt angeschlagen ausgefallen. «Mit seiner Routine und Spielübersicht macht Pontus das Spiel für uns einfacher», beschreibt Schreiber, «zudem sind wir alle drei schnell.» Auch Aberg hatte schon herausgestrichen, dass diese Linien-Kombination jeden Einzelnen von ihnen noch besser mache.

Das Restprogramm in den NL-Strichrennen 6. Fribourg (49 Spiele/76 Punkte) 25.2. Biel (h, Saison-Bilanz 5:4 Punkte)

27.2. Lausanne (a, 4:5)

1.3. Ambri (h, 9., 4:5) 7. Kloten (50/76) 27.2. Zug (h, 3:6)

1.3. ZSC Lions (a, 4:5) 8. SCL Tigers (50/71) 27.2. Biel (a, 6:3)

1.3. Ajoie (h, 3:6) 9. Ambri (50/70) 27.2. Bern (h, 4:5)

1.3. Fribourg (a, 5:4) 10. Biel (49/67) 25.2. Fribourg (a, 4:5)

27.2. SCL Tigers (h, 3:6)

1.3. Lugano (a, 6:3) 11. SCRJ Lakers (50/67) 27.2. Ajoie (a, 6:3)

1.3. Davos (h, 1:8) 12. Servette (49/65) 25.2. Zug (h, 1:8)

27.2. Lugano (h, 6:3)

1.3. Bern (a, 0:9) 13. Lugano (50/63) 27.2. Servette (a, 3:6)

Dass die Zürcher Unterländer im Strichkampf ihr Sechs-Punkte-Wochenende abgeliefert haben, hat laut Schreiber den simplen Grund: «Wir wollen einfach nichts mit dem Abstieg zu tun haben.» Daher hat das Team die Leistung auf den Punkt gebracht und sich mindestens schon mal die Play-In-Teilnahme gesichert. Das hat nach dem sonntäglichen Sieg einen Extra-Applaus und Standing Ovation eingebracht.

Zufrieden ist man in der Kloten-Garderobe deshalb aber noch nicht: «Wir sind Profis. Jetzt wollen wir noch mehr aus der Saison herausholen», so Schreiber. Rechnerisch liegt sogar die direkte Playoff-Qualifikation drin. Allerdings warten mit dem EVZ und ZSC schwergewichtige Gegner auf der Zielgeraden.

