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National League
National League: Klotens Delémont spricht über Niederlage
Dritte Niederlage in Serie
«Wir müssen eine Lösung finden gegen Ajoie»
Der EHC Kloten kann zum dritten Mal in Folge nicht gegen den HC Ajoie gewinnen. Nach der Partie spricht Noah Delémont über das Spiel.
Publiziert: 01:10 Uhr
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