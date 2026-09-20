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«Diesen Sieg brauchten wir»
Gamewinner Wetter spricht über Lakers-Sieg

Laker-Wetter schiesst sein Team mit dem Tor zum 3:2 zum Sieg. Nach der Partie spricht er über das Spiel.
Publiziert: 01:05 Uhr
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Die National-League-Highlights vom 19. September
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