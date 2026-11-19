Biels Ausnahmetalent Jonah Neuenschwander (17) dürfte sich vor knapp zwei Wochen im Testspiel der U20-Nati gegen Finnland (2:3 n. V.) erstmals in seiner jungen Karriere alt vorgekommen sein. Denn an seiner Seite im Sturm lief der 15-jährige Lionel Dedial auf. Der aussergewöhnlich talentierte Stürmer aus der Organisation der ZSC Lions legte ein beeindruckendes Debüt hin: 1 Tor und 4 Assists liess er sich in den insgesamt vier Matches gegen Finnland, die Slowakei, Schweden und Tschechien notieren.

Im Alltag spielt Dedial seit dieser Saison bei den GCK Lions in der Swiss League. Beim ZSC-Farmteam ist er mit 4 Toren und 4 Assists der fünftbeste Skorer. «Er hilft uns bereits, auch wenn er noch nicht derjenige ist, der den Spielen den Stempel aufdrückt. Aber ich denke, dass es nicht mehr so lange geht, bis auch dies geschieht», sagt ZSC-Sportchef Sven Leuenberger (57).

Nach Neuenschwander nun Dedial an der WM?

Nach Blick-Informationen stehen Dedials Chancen gut, dass ihn U20-Nati-Trainer Luca Cereda (45) im Dezember an die WM nach Kanada mitnimmt. Da der Zürcher am 27. November Geburtstag feiert, ist er zu diesem Zeitpunkt zwar schon 16, doch es wäre trotzdem ein Ereignis, das auch international für Aufsehen sorgen würde, wenn er in diesem Alter eine U20-WM bestreiten könnte. Das nächste Schweizer Super-Juwel ist im Anmarsch.

«Lionel hat bei der U20-Nati einen guten ersten Eindruck hinterlassen, und es wäre schön, wenn er die WM spielen könnte», sagt sein Agent Sven Helfenstein (44), der übrigens auch die Interessen von Neuenschwander vertritt. «Körperlich ist er bereit dafür», so Helfenstein weiter. Dedial ist bereits 187 cm gross.

Nordamerika? Schweden? Oder doch ZSC?

Ein Teenie, der sich schon mit Erwachsenen messen soll – wird Dedial da nicht verheizt? Hier scheint Einigkeit zu bestehen: «Wenn alle der Meinung sind, dass Lionel dieser Mannschaft helfen kann, bin ich der Erste, der sagt, dass er das tun soll», sagt Leuenberger.

Mögliche Dissonanzen zwischen Helfenstein und Leuenberger bestehen jedoch, wenn es um Lionel Dedials Zukunft geht. Während Helfenstein für seinen Klienten einen Wechsel ins Ausland in Betracht zieht, möchten die ZSC Lions, dass er im Sinne seiner Entwicklung in Zürich bleibt. Dedial besitzt beim ZSC einen Ausbildungsvertrag mit einer Ausstiegsklausel, die ihm einen Wechsel ins Ausland ermöglicht.

«Es ist alles offen. Lionel soll jetzt die Saison zu Ende spielen, und dann schauen wir weiter», sagt Helfenstein. Es gibt für ihn drei Optionen: mindestens eine weitere Saison in der ZSC-Organisation, ein Wechsel nach Nordamerika oder innerhalb Europas – beispielsweise nach Schweden.

Leuenberger rät vom Ausland ab

Einen vorzeitigen Wechsel ins Ausland würde man bei den ZSC Lions nicht als sinnvoll erachten. Leuenberger begründet dies damit, dass Dedial für die beiden angesehenen Ligen (NCAA oder USHL) noch zu jung sei, sodass ihm nur die kanadische CHL bleibe. Diese habe aber an Bedeutung verloren, da inzwischen in der NCAA und der USHL Löhne bezahlt werden, was die Topspieler anziehe.

«Ich habe mit einigen NHL-Scouts und GMs gesprochen, und diese sagen alle, dass er nicht gut beraten wäre, wenn er nicht bei uns bleiben würde. Wir sind hier einer der renommiertesten Klubs, bei uns kann er Swiss League und in naher Zukunft National League spielen», so Leuenberger. Auch die Option mit Schweden erachtet er nicht als günstig: «In der Swiss League zu spielen, ist besser als im Nachwuchs in Schweden.»

Weshalb also nicht den Schweizer Weg gehen wie Neuenschwander, der sicher bis zum Draft bei Biel bleibt? Bei Helfenstein ist da eine gewisse Skepsis zu spüren: «Biel und Zürich kann man nicht vergleichen. Beim ZSC ist es wesentlich schwieriger, sich in die Mannschaft zu spielen.»

Helfenstein: «Er ist noch nirgends»

Bei den ZSC Lions hofft man, mit anderen Argumenten punkten zu können: «Wir haben mit Claude Julien einen Coach, der genau weiss, was es für die NHL braucht. Und ich konnte während meiner Zeit in Bern schon Roman Josi und Nico Hischier auf ihrem Weg begleiten. Wir wollen Lionel helfen, damit er zuerst den Sprung in die National League und dann als möglichst hoher Draftpick in die NHL schafft», so Leuenberger.

Man werde als Klub auch für ihn da sein, wenn es zwischendurch mal eine Baisse geben sollte, hält der ZSC-Sportchef weiter fest, «denn es geht nicht immer nur steil bergauf».

Leuenberger und Helfenstein sind sich wieder einig, dass es für Dedial trotz grossartiger Vorzeichen bis zu einer grossen Karriere noch ein weiter Weg ist. Helfenstein dazu: «Ich versuche ihn trotz aller Euphorie stets am Boden zu halten und gebe ihm auch zu verstehen, dass er noch nirgends ist. Darauf reagiert er jeweils sehr positiv und willig.»