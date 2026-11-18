Juho Markkanen (24, Goalie, Visp)

Seit sich Christof von Burg definitiv zum SCB verabschiedet hat, ist der Sohn von Ex-EVZ-Keeper Jussi Markkanen (51) der neue Star-Goalie der Swiss League. Der Finne mit Schweizer Lizenz liefert beeindruckende Statistiken und wirkt in seinen Aktionen ungemein stilsicher und ruhig.

Noah Berthoud (20, Verteidiger, Sierre)

Beim Ligadominator reift ein Offensivverteidiger-Talent heran. Der jüngere Bruder von Ajoie-Verteidiger Yonas Berthoud (26) und Sierre-Teamkollege Sacha Berthoud (25) produzierte bereits 2025/26 – in seiner ersten SL-Saison – 40 Skorerpunkte und kommt auch in dieser Spielzeit auf fast einen Punkt pro Spiel. Daneben weist er mit einem sensationellen Wert von +25 derzeit die beste Plus-Minus-Bilanz der Liga auf.

Livio Truog (22, Stürmer, Thurgau)

Im Hochkaräter-Kader der ZSC Lions schaffte er den Durchbruch nicht, nun stürmt er in der zweiten Saison bei Thurgau und ist auf bestem Weg, seine erste 40-Skorerpunkte-Saison abzuliefern. Im Frühling wurde er zwischenzeitlich nach Zug verliehen, vor vier Wochen nach Kloten. Zu gefallen wusste er bei beiden Intermezzi auf höchster Stufe.

Sacha Berthoud (25, Verteidiger, Sierre)

Brauchte einen Moment länger als seine Brüder Noah und Yonas, um Fuss zu fassen, hat aber unter Trainer-Zampano Chris McSorley nochmals riesige Fortschritte gemacht. Aktuell skort er noch besser als Noah und ist mit 5 Toren und 14 Assists der produktivste Verteidiger der Liga. Macht er so weiter, würde er unfassbare 56 Skorerpunkte buchen.

Mattheo Reinhard (22, Stürmer, Olten)

Der Sohn des früheren Biel-Stürmers Freddy Reinhard (53) bestritt ebenfalls schon 29 NL-Spiele für die Seeländer, konnte sich aber noch nicht durchsetzen und wurde letzte Saison gar nach Bellinzona verliehen. Die Reise geht für den früheren WM-Spieler der U20-Nati nun in Olten weiter, wo er viel Eiszeit und Verantwortung bekommt und dies mit starken Leistungen zurückzahlt. Aktuell bucht Reinhard im Schnitt 1,18 Punkte pro Spiel und ist der beste Skorer der Liga unter 28 Jahren.

Noah Greuter (22, Stürmer, GCK Lions)

Der Kloten-Junior wechselte vor zwei Jahren in die Organisation der ZSC Lions. Inzwischen ist er bei GCK zusammen mit Endo Meier (21) der Topstürmer – am vergangenen Samstag debütierte er beim ZSC. Sein Vertrag läuft Ende Saison aus, und die Frage ist, ob Greuter versuchen wird, sich in Zukunft für vermehrte Einsätze beim ZSC aufzudrängen. Oder den Weg von Sturmpartner Meier einschlägt (wechselt nächste Saison zu Langnau) und sein Glück an einem anderen Ort sucht, wo die Konkurrenz kleiner ist.

Nick Meile (22, Verteidiger, Visp)

Bereits mit 17 spielte er seine erste von drei U20-Weltmeisterschaften. Im gleichen Alter debütierte er beim SCB, doch weder bei seinem Stammklub noch nach seinem Wechsel zu Lugano konnte er sich in der NL etablieren. Nun macht der Verteidiger mit den Gardemassen von 191 cm und 93 kg einen Schritt zurück und bekommt bei SL-Spitzenklub Visp viel Verantwortung und Eiszeit. Die nächste NL-Chance wird kommen, doch vielleicht sollte es dann nicht Bern oder Lugano, sondern Langnau, Ambri, Rappi oder Kloten sein.

Phileas Lachat (20, Goalie, Olten)

Der gebürtige Jurassier, der später zur Nachwuchsabteilung des EHC Biel wechselte und auch anderthalb Jahre in Übersee verbrachte (USHL/NAHL), ist daran, sich als Nummer-1-Goalie bei Olten zu etablieren. Er weist derzeit sogar die besseren statistischen Werte auf als der gleichaltrige Elijah Neuenschwander (Thurgau), der von Anaheim gedraftet wurde. Bei den Junioren-Nati-Auswahlen musste er oft hinter Neuenschwander und Christian Kirsch (Quinnipiac/NCAA, von San Jose gedraftet) anstehen.

Timo Jenni (22, Stürmer, Chur)

Das Langnau-Eigengewächs absolvierte für seinen Stammklub 44 NL-Spiele, konnte sich aber nach der letzten Saison nicht mehr für eine Weiterbeschäftigung empfehlen. Stattdessen nahm ihn Partnerklub Chur, wo er schon in den letzten zwei Jahren mehrheitlich spielte, unter Vertrag. Das Trainerduo Reto und Jan von Arx hat die Weiterentwicklung des U20-WM-Spielers von 2024 in die Hand genommen. Dies klappt bislang vorzüglich – Jenni hat diese Saison einen grossen Schritt gemacht und ist aktuell Churs zweitbester Skorer.

Noah Fuss (25, Stürmer, Basel)

Der SCB-Junior bestritt für die Mutzen immerhin 73 NL-Spiele, wurde aber immer wieder in die Swiss League verliehen – unter anderem nach Visp, wo er nicht zuletzt in den Playoffs durch wichtige Tore überzeugte. Nun hat der wirblige, klein gewachsene Stürmer nach Basel gewechselt und einen starken Saisonstart hingelegt. Vielleicht kommt nochmals eine zweite NL-Chance; Lausannes Stefan Rüegsegger (zuvor La Chaux-de-Fonds) musste für diese auch 28 werden.

Nicht berücksichtigt wurden Spieler, die bereits einen NL-Vertrag für die nächste Saison besitzen wie Endo Meier (GCK Lions, zu den SCL Tigers), Fabio Murer (Thurgau, zu Rappi) und Liekit Reichle (Chur, zu den SCL Tigers) sowie Spieler, die bei einem NL-Klub unter Vertrag stehen und ausgeliehen sind, wie beispielsweise Elijah Neuenschwander (Thurgau als Fribourg-Leihgabe) oder Finn Bichsel (Olten als Biel-Leihgabe).

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos