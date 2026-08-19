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Petar Djordjevic Redaktor Sport

HC Ajoie

Neuzugänge: Daniel Carr (34, Ka, Milwaukee Admirals), Julius Honka (30, Fi, Rapperswil), Kristian Tanus (25, Fi, Tappara),

Abgänge: Pierre-Édouard Bellemare (41, Fr, Karriereende), Jonathan Hazen (36, Ka, vereinslos), Frédérik Gauthier (31, Ka, vereinslos), Niklas Friman (32, Fi, TPS)

Mit Daniel Carr kommt ein Kanadier aus der AHL zu Ajoie, der die Schweiz bestens kennt. Fünf Saisons absolvierte der Stürmer bei Lugano, bevor er letztes Jahr zurück zu den Milwaukee Admirals wechselte. Bei den Tessinern kommt Carr auf 155 Skorerpunkte aus 185 Spielen. In der AHL erzielte der 34-Jährige letzte Saison 31 Punkte in 46 Spielen.

Kristian Tanus könnte sich als der Transfer-Coup der Jurassier entpuppen. Bereits im Alter von 17 Jahren kommt der Finne zu seinen ersten Profi-Einsätzen bei Tappara. Vergangene Saison wird der junge Stürmer als Assistenz-Captain Meister und erzielt dabei die fünftmeisten Skorerpunkte in der finnischen Liiga während der Regular Season. Tanus unterschreibt bei Ajoie für ein Jahr. Es ist das erste Mal, dass der Finne für einen Verein ausserhalb seines Heimatlandes spielt.

Mit dem bisher letzten ausländischen Neuzugang vereint Ajoie die Honka-Brüder. Julius ist wie Anttoni ebenfalls ein Verteidiger. Der 30-Jährige kommt von Rapperswil, wo er vergangene Saison 19 Punkte in 36 Spielen erzielte.

HC Ambri-Piotta

Neuzugänge: Roby Järventie (24, Fi, Edmonton Oilers), Nate Schnarr (27, Ka, Kölner Haie), Petr Kodytek (27, Tsch, HIFK)

Abgänge: Christopher Tierney (32, Ka, Dinamo Minsk)

Ambri holt für die kommende Saison gleich drei neue Ausländer, die noch nie in der Schweiz gespielt haben. Der Tscheche Petr Kodytek gehört dabei zu den kleinsten und leichtesten Spielern der National League. Der Center misst 168 cm und bringt 70 Kilogramm auf die Waage. Kodytek weiss sich offenbar trotz seiner Statur durchzusetzen. Während der letzten drei Saisons erzielte der Tscheche konstant mindestens 35 Skorerpunkte in der finnischen Liiga bei Ilves und HIFK.

Nate Schnarr ist körperlich das komplette Gegenteil. Der kanadische Center misst 191 cm und ist 92 Kilogramm schwer. Schnarr wurde 2017 von den Arizona Coyotes in der dritten Runde an der 75. Stelle gedraftet. Zu NHL-Einsätzen kam der Kanadier aber nie. Nach zwei Saisons in der finnischen Liiga bei den Pelicans und JYP mit 50 und 34 Skorerpunkten verbrachte der 27-Jährige das vergangene Jahr in der DEL bei den Kölner Haien. Dort erzielte er 40 Zähler in 41 Spielen.

Vielversprechend ist die Verpflichtung des Finnen Roby Järventie. Der 24-jährige Flügel wurde 2020 von Ottawa in der zweiten Runde als 33. gedraftet. Auch ihn kann man mit 190 cm und 95 Kilogramm als Hünen bezeichnen. Järventie kam bei Ottawa und später bei Edmonton vereinzelt zu NHL-Einsätzen, absolvierte aber den Grossteil der letzten fünf Saisons bei den Farmteams in der AHL. Nichtsdestotrotz lassen sich seine 138 Skorerpunkte in 204 AHL-Einsätzen sehen.

SC Bern

Neuzugänge: Rodrigo Abols (30, Lett, Philadelphia Flyers), Sonny Milano (30, USA, Washington Capitals), Ian Mitchell (27, Ka, Syracuse Crunch)

Abgänge: Alexander Yakovenko (28, Russ/Kas, Biel), Adam Reideborn (34, Sd, vereinslos), Victor Ejdsell (31, Sd, Färjestad BK)

Sonny Milano wurde im selben Jahr wie Kevin Fiala (30) gedraftet. Die Columbus Blue Jackets haben den US-Amerikaner an der 16. Stelle in der ersten Runde gezogen. Milano galt damals als vielversprechender und kreativer Stürmer, doch diverse Verletzungen hinderten ihn daran, sein Potenzial in der NHL voll auszuschöpfen. Der 30-Jährige hat es weder bei den Blue Jackets noch bei den Anaheim Ducks oder den Washington Capitals geschafft, eine volle Saison über 82 Spiele zu bestreiten und wurde obendrauf hin und wieder zu AHL-Einsätzen verdonnert. Trotzdem kommt Milano in 352 NHL-Partien auf 145 Skorerpunkte.

Auch der Lette Rodrigo Abols wurde gedraftet – 2016 von den Vancouver Canucks in der 7. Runde als 184. Sein erster NHL-Einsatz folgt aber beinahe zehn Jahre später in der Saison 2024/25 bei den Philadelphia Flyers. Dort hat der 1,93 m grosse Center auch das vergangene Jahr gespielt und dabei zehn Punkte in 42 Partien erzielt.

Der kanadische Verteidiger Ian Mitchell wurde 2017 in der zweiten Runde von den Chicago Blackhawks gedraftet. Es folgen sechs Saisons bei diversen NHL- und AHL-Organisationen. In der NHL kommt Mitchell in 110 Spielen auf 19 Punkte. In der AHL sind es 130 Punkte in 220 Partien. Bei Bern unterschreibt der Kanadier zum ersten Mal mit einem Klub ausserhalb von Nordamerika.

EHC Biel

Neuzugänge: Jeff Skinner (34, Ka, San Jose Sharks), Alexander Yakovenko (28, Russ/Kas, Bern), Victor Söderström (25, Sd, Boston Bruins)

Abgänge: Linus Hultström (33, Sd, Linköping HC), Jere Sallinen (35, Fi, Kiekko-Espoo), Niko Huuhtanen (23, Fi, HIFK), Viktor Lööv (33, Sd, vereinslos)

Im Nachhinein könnte Andrew Agozzinos (35) Rückzieher ein Segen für Biel gewesen sein. Denn die Seeländer haben nun mit Jeff Skinner wohl einen Transfer-Coup gelandet. Über 1000 NHL-Einsätze hat der kanadische Stürmer absolviert und dabei 714 Skorerpunkte erzielt. Kommende Saison wird Skinner zum ersten Mal die National League aufmischen.

Mit Yakovenko verpflichtet Biel ein bekanntes Gesicht. Bevor er letzte Saison zu Bern wechselte, verbrachte der russisch-kasachische Verteidiger, der in zwei Jahren den Schweizer Pass erhalten soll, bereits vier Jahre bei den Seeländern. Beim SCB hat Yakovenko in 30 Spielen zwölf Skorerpunkte gebucht.

Noch nie in der Schweiz gespielt hat hingegen Victor Söderström. Der schwedische Verteidiger wurde 2019 an elfter Stelle von den Arizona Coyotes gedraftet. In der NHL kommt der 25-Jährige auf 61 Spiele und 12 Punkte für die Coyotes und die Boston Bruins. Mehr Partien hat Söderström in der AHL absolviert. In 232 Einsätzen hat er 112 Punkte verbucht.

HC Davos

Neuzugänge: Frédéric Allard (28, Ka, Lulea)

Abgänge: Ludvig Claesson (29, Sd, Rögle), Matej Stransky (33, Tsch, Dynamo Pardubice), Klas Dahlbeck (35, Sd, Malmö Redhawks)

Der zweitbeste NL-Skorer der vergangenen Saison, Matej Stransky, ist weg. Einen neuen Ausländer, der die Lücke von 53 Skorerpunkten schliessen kann, haben die Davoser noch nicht verpflichtet.

Aktuell haben die Bündner lediglich einen neuen Spieler ohne Schweizer Lizenz im Kader. Frédéric Allard ist ein kanadischer Verteidiger, der die vergangenen drei Saisons bei Lulea verbrachte, dabei in 172 Spielen 87 Skorerpunkte erzielte und 2025 als Playoff-MVP einen grossen Anteil am Meistertitel hatte. Zuvor spielte Allard bei diversen AHL-Organisationen. In der NHL kommt der Kanadier auf vier Einsätze.

Fribourg-Gottéron

Neuzugänge: Anthony Richard (29, Ka, Philadelphia Flyers)

Abgänge: Ty Rattie (33, Ka, vereinslos), Kyle Rau (33, USA, vereinslos), Juuso Arola (26, Fi, JYP), Lucas Wallmark (30, Sd, Björklöven)

Auch der amtierende Meister hat nur einen neuen Ausländer für die kommende Saison verpflichtet. Anthony Richard wurde 2015 an 100. Stelle von den Nashville Predators gedraftet. Den Grossteil seiner Karriere verbrachte der schnelle Kanadier allerdings bei diversen Teams in der AHL, wo er in 617 Spielen auf 402 Skorerpunkte kommt. In der NHL hat der Stürmer insgesamt 40 Partien absolviert und dabei 14 Punkte verbucht.

HC Genf-Servette

Neuzugänge: Keine

Abgänge: Derick Brassard (38, Ka, Rücktritt)

Die Genfer haben bisher keine neuen Ausländer für die kommende Saison geholt. Mit Jérémie Bucheler (26) und Tristan Lemyre (25) kommen immerhin zwei Kanada-Schweizer zu den Servettiens. Lemyre ist Center und spielte während der vergangenen vier Jahre in der US-College-Liga NCAA, wo er letzte Saison in 40 Partien 35 Punkte verbuchte.

Bucheler hat hingegen bereits Profiluft geschnuppert. Zwei Saisons lang spielte der Verteidiger in der AHL bei den San Jose Barracudas, bevor er zwei weitere Saisons in der ECHL verbrachte.

EHC Kloten

Neuzugänge: Simon Johansson (27, Sd, Ilves), Arttu Ruotsalainen (28, Fi, Frölunda HC)

Abgänge: Lukas Klok (31, Tsch, EHC München), Tyler Morley (34, Ka, Grizzlys Wolfsburg), Robert Leino (33, Fi, Kometa Brno)

Arttu Ruotsalainen kennt Kloten bestens. Bereits 2022/23 hat der finnische Center eine Saison bei den Flyers absolviert, bevor er zu Lugano und später zu Frölunda wechselte. Nach zwei Jahren in der schwedischen Liga mit 69 Skorerpunkten in 111 Spielen, kehrt Ruotsalainen zum EHC Kloten zurück.

Simon Johansson hat noch nie in der Schweiz gespielt. Der Verteidiger hat beinahe seine gesamte Karriere bei seinem Jugendverein Djurgarden in Schweden verbracht. 2018 wurde Johansson an 148. Stelle von den Minnesota Wild gedraftet. Nach seinem ersten Wechsel zu Ilves Tampere nach Finnland im Jahr 2021, folgte das zweijährige Abenteuer in Nordamerika. In die NHL hat es Johansson nicht geschafft. Stattdessen absolvierte er 138 Spiele in der AHL und verbuchte dabei 35 Punkte, bevor er wieder zu Ilves zurückkehrte. Die letzte Saison schliesst der Verteidiger mit 59 Punkten in 71 Spielen ab.

Lausanne HC

Neuzugänge: Colin Miller (33, Ka, Winnipeg Jets)

Abgänge: Dominik Kahun (31, De, München), Ryan Spooner (34, Ka, Dinamo Minsk)

Colin Miller wurde 2012 erst an der 151. Stelle von den LA Kings gedraftet. Trotzdem hat der kanadische Verteidiger eine beachtliche NHL-Karriere hingelegt. Miller kommt insgesamt auf 635 Einsätze bei diversen NHL-Teams und hat dabei 198 Skorerpunkte verbucht. Seine letzte Saison bei Winnipeg mit 18 Einsätzen und zwei Punkten wurde von einer Knieverletzung überschattet. Nun setzt der NHL-Veteran seine Karriere bei Lausanne fort.

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HC Lugano

Neuzugänge: Nick Shore (33, USA, Linköping HC), Lassi Thomson (25, Fi, Ottawa Senators), Olle Lycksell (26, Sd, Ottawa Senators), Jere Innala (28, Fi, Frölunda HC)

Abgänge: Curtis Valk (33, Ka/Kas, Schwenningen), Jiri Sekac (34, Tsch, Sparta Prag), Connor Carrick (32, USA, vereinslos), Brendan Perlini (30, Ka, vereinslos), Mike Sgarbossa (34, Ka, Texas Stars)

Der finnische Verteidiger Lassi Thomson wurde 2019 in der ersten Runde an 19. Stelle von den Ottawa Senators gedraftet. Insgesamt kommt der 25-Jährige auf 30 NHL-Einsätze und acht Skorerpunkte. Im AHL-Farmteam der Senators hat Thomson 264 Spiele absolviert und dabei 120 Punkte verbucht.

Auch Olle Lycksell kommt von Ottawas Organisation zu den Tessinern. Der schwedische Stürmer wurde hingegen 2017 in der sechsten Runde von den Philadelphia Flyers gedraftet. Wie Thomson hat auch Lassi den Grossteil seiner Zeit in Nordamerika in der AHL verbracht. Der Schwede kommt in der NHL auf insgesamt 52 Einsätze mit 13 Punkten und in der AHL auf 194 Einsätze mit 172 Punkten.

Der zweite neue Finne für die kommende Saison bei den Tessinern heisst Jere Innala. 2024 wagte der Stürmer das Abenteuer in Nordamerika, wo er bei den Colorado Avalanche auf 17 NHL-Einsätze ohne Skorerpunkt kam. Beim AHL-Farmteam verbuchte Innala 28 Punkte in 43 Partien, bevor er letzte Saison zu Frölunda zurückkehrte. In Schweden lief es dem Finnen wieder etwas besser. Bei Frölunda kommt Innala in 54 Einsätzen während der letzten Spielzeit auf 43 Punkte und erzielte im Champions-League-Final das entscheidende Tor in der Overtime gegen Lulea.

Nick Shore kennt die Schweiz bereits. Je eine halbe Saison hat der US-Amerikaner bei Ambri und Zug (Meister 2021) absolviert, bevor er jeweils ins Ausland wechselte. Nach dreieinhalb Jahren in Schweden bei HV71 und Linköping kehrt der Center in die Schweiz zurück. In seiner letzten Saison in der schwedischen Liga kommt Shore auf 28 Punkte in 50 Spielen.

SC Rapperswil-Jona Lakers

Neuzugänge: Kevin Labanc (30, USA, Shanghai Dragons)

Abgänge: Julius Honka (30, Fi, Ajoie), Philippe Maillet (33, Ka, vereinslos), Malte Strömwall (31, Sd, ZSC Lions)

Kevin Labanc hat in der NHL insgesamt 542 Spiele absolviert und dabei 251 Skorerpunkte erzielt – einige davon an der Seite von Timo Meier bei den San Jose Sharks. Letztes Jahr wechselte Labanc zu den Shanghai Dragons in die KHL und erzielte 34 Punkte in 55 Spielen. Nun setzt der US-amerikanische Stürmer seine Karriere bei den Lakers fort. Dort, wo Meier früher als Junior spielte. Man hat Labanc verpflichtet, weil Mike Sgarbossa (ex Bern und Lugano) aus persönlichen Gründen wieder absprang.

SCL Tigers

Neuzugänge: Jonathan Dahlén (28, Sd, Timra), Emil Petersson (32, Sd, Timra)

Abgänge: Harri Pesonen (38, Fi, JYP)

Bereits im November 2025 haben die Tigers Jonathan Dahlén für die kommende Saison verpflichtet. Der schwedische Stürmer wurde bei HV71 gross und verbrachte danach den Grossteil seiner Karriere bei Timra. Gedraftet wurde Dahlén 2017 an 42. Stelle von den Ottawa Senators, es reichte allerdings nur für AHL-Einsätze, bevor es zurück nach Timra ging. Nach zwei Jahren in Schweden wagte der Stürmer noch einmal einen Wechsel nach Nordamerika. Bei San Jose kommt Dahlén in der Saison 2021/22 auf 61 NHL-Einsätze mit 22 Skorerpunkten. Die letzten vier Jahre verbrachte der Schwede wieder in Timra. Die vergangene Saison schloss der hochtalentierte Stürmer mit 55 Punkten in 50 Spielen ab.

Die Tigers holen mit Emil Petersson gleich noch einen Timra-Spieler ins Emmental. Während sein Bruder Elias in der NHL zeitweise zu den besten Spielern der Liga gehörte, kommt Emil nicht über die AHL hinaus und kehrt nach drei Jahren in Nordamerika 2019 zurück nach Schweden zu den Växjö Lakers. Nach einer Saison in Moskau in der KHL wechselte Petersson zu Timra, wo er die letzten vier Jahre verbrachte. 46 Punkte in 51 Spielen verbuchte der schwedische Stürmer in seiner letzten Saison in Schweden.

ZSC Lions

Neuzugänge: Malte Strömwall (31, Sd, Rapperswil)

Abgänge: Johan Sundström (33, Sd, Sport), Pontus Aberg (32, Sd, Kloten)

Vor drei Jahren kam der schwedische Stürmer Malte Strömwall von Frölunda zu den Lakers, wo er während zwei Saisons 107 Spiele absolvierte und dabei 89 Skorerpunkte verbuchte. Der ZSC ist nun seine zweite Station in der Schweiz.

EV Zug

Neuzugänge: Jacob Moverare (27, Sd, LA Kings)

Abgänge: Jakob Lilja (33, Sd, Vienna Capitals), Daniel Vozenilek (30, Tsch, Ocelari Tirinec)

Die Zuger holen einen Verteidiger mit viel Wasserverdrängung von der US-Westküste in die Zentralschweiz. Jacob Moverare ist 191 cm gross und 95 kg schwer. Die letzten sechs Jahre verbrachte der Schwede bei den Los Angeles Kings und deren Farmteam Ontario Reign. In der NHL hat Moverare 109 Spiele absolviert und dabei elf Punkte verbucht. In der AHL kommt er auf 163 Einsätze und 71 Skorerpunkte.