Wenn die besten Clubs des Kontinents um den begehrten CHL-Thron kämpfen, sind maximale Intensität und Gänsehaut-Atmosphäre garantiert. Für alle Heimspiele in der Ligaphase des HC Davos und HC Fribourg-Gottéron verlosen wir Tickets.

Rasantes Tempo, packende Zweikämpfe und pure Emotionen – wenn der HC Davos und der HC Fribourg-Gottéron auf europäischer Bühne in der Champions Hockey League antreten, gibt es auf dem Eis keine Geschenke. Die beiden Playoff-Finalisten sowie Servette als Dritter der Qualifikationsrunde vertreten die Schweiz in diesem Jahr in der europäischen Liga. Hohe Intensität, kompromisslose Zweikämpfe an der Bande und spielerische Klasse auf europäischem Parkett machen dieses Spiel zu einem absoluten Pflichttermin für jeden Sportfan. Davos empfängt zu Hause in der Ligaphase Bílí Tygři Liberec, Eisbären Berlin und Storhamar Hamar, Fribourg-Gottéron bestreitet seine Heimspiele gegen HC Pilsen, Adler Mannheim und HK Nitra.

Wir bieten dir die einmalige Gelegenheit, bei diesen spektakulären Duellen der Champions Hockey League live vor Ort dabei zu sein. Für alle drei Heimspiele des HC Davos und des HC Fribourg-Gottéron verlosen wir je 2 x 2 VIP-Tickets sowie 5 x 2 Tickets der Kategorie 1. Mit etwas Glück erleben du und deine Begleitperson eine Partie nach Wahl als VIP von den besten Plätzen aus und mit kostenloser Verpflegung in der VIP-Lounge.

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Teilnahmeschluss ist am 23. August 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.