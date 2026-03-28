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Diaz nach EVZ-Out
«Die ersten beiden Spiele haben uns erledigt»

Diaz spricht nach dem Saisonende über die Serie gegen Davos und über seine Zukunft.
Publiziert: 28.03.2026 um 22:59 Uhr
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