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Das macht beim Zuschauen weh
Hier verletzt sich Gross am Knie

Nachdem Vincenz Rohrer bei Gross einhakt, fällt dieser zu Boden und verdreht sich das Bein – danach muss der Davoser vom Eis.
Publiziert: vor 23 Minuten
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