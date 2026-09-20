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Eishockey
National League
National League: Gross muss mit Knieverletzung vom Eis
Das macht beim Zuschauen weh
Hier verletzt sich Gross am Knie
Nachdem Vincenz Rohrer bei Gross einhakt, fällt dieser zu Boden und verdreht sich das Bein – danach muss der Davoser vom Eis.
Publiziert: vor 23 Minuten
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