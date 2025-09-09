Die Hockey-Saison, die am Dienstag beginnt, bringt einige Änderungen. Am Modus wurde aber für einmal nicht geschraubt.

Das ist neu in der National League

Im Gegensatz zur Champions Hockey League folgt die National League strikt dem Regelwerk des internationalen Verbandes IIHF. Dabei gibt es vier kleinere Anpassungen, die dem Zuschauer kaum auffallen dürften. Und neu können die Teams eine Coach's Challenge nehmen, wenn eine Strafe ausgesprochen wird, weil der Puck aus dem Feld geschossen wurde. Man erinnert sich da an den letzten Playoff-Final, als ZSC-Star Derek Grant komplett ausrastete, weil er seiner Meinung nach zu Unrecht bestraft worden war. Eine missglückte Challenge kann allerdings zu einer doppelten Unterzahl führen.

Änderungen gab es auch in der Liga-Justiz und der Schiedsrichter-Führung: Nach dem skandalösen Freispruch von Schiri-Checker Gavin Bayreuter (Ex-Lausanne) wurde Chefankläger Ryan Gardner durch Ex-Verteidiger Philipp Rytz ersetzt. Sein neuer Stellvertreter ist anstelle von Dale McTavish der Kanadier David Racicot. Die Schiris haben mit Alexander Jäger (Direktor) und Brent Reiber («Referee in Chief») neue Bosse.

Insgesamt sind 23 sogenannte «Family Games» am Sonntag um 14.00 und 15.45 Uhr angesetzt worden.

Kessler neuer Verbandsboss

Am Montag wurde Urs Kessler (63), Ex-CEO der Jungfraubahnen, zum neuen Verbandspräsidenten gewählt.

Mit Red Bull hat die Liga einen Sponsor gewonnen, der in der Sportwelt schon grosse Wellen geworfen hat. Der Energy-Drink-Konzern engagiert sich neu auch in der schwedischen SHL.

Am Modus wurde nicht geschraubt. Die Play-Ins (statt Pre-Playoffs) haben sich letztes Jahr bewährt. Das heisst: 6 Teams qualifizieren sich direkt für die Playoffs. Der 7. trifft derweil in Hin- und Rückspiel auf den 8. Der Sieger zieht danach ebenfalls in die Playoffs ein, während der Verlierer mit dem Sieger des Duells 9. gegen 10. den letzten Platz in der K.o.-Runde ausspielt.

