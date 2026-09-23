In der Berichterstattung über das Schweizer Eishockey fehlt ihr die emotionale Perspektive der Fans. Das möchte HCD-Fan Lynn als Blick-Fanreporterin mit ihren Beiträgen nun ändern.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Die nächste Blick-Fanreporterin heisst Lynn (23). Die Kauffrau aus Zürich berichtet diese Saison direkt aus der HCD-Fankurve. Ihr Ziel: neue Fans fürs Eishockey begeistern. Sie weiss, wie das geht – schliesslich hat das Hockey-Fieber die Zürcherin selbst erst vor fünf Jahren gepackt.

Ihr Götti – ein Gottéron-Fan – brachte den Sport immerhin an den Familientisch. Richtig gefunkt hat es aber wegen eines Arbeitskollegen: Der HCD-Anhänger überredete sie zu einem Matchbesuch in Davos.

«Ich bleib jetzt da»

«Als ich in das Stadion kam, hat es mich gleich gepackt», erzählt Lynn. «Wir standen in der Fankurve und ab dem ersten Trommelschlag sowie den Gesängen war ich voll drin. Ich bin dann Davos treu geblieben, denn es war der erste Verein, den ich live gesehen habe, und ich dachte mir: ‹Ich bleib jetzt da›».

Doch auch die Action auf dem Eis hat den damals frischgebackenen HCD-Fan überzeugt: «Es ist so schnell und du hast keine Zeit, um zu überlegen. Dann kommt noch das Schlittschuhlaufen, das an sich eine Herausforderung darstellt, sowie die Kälte und die Geräusche auf dem Eis – Hockey ist einfach ein sehr cooler Sport».

Das Frauen-Hockey soll mehr Sichtbarkeit bekommen

Am meisten faszinieren Lynn beim Hockey die Schnelligkeit und das körperbetonte Spiel, wie sie verrät. Die zweite Blick-Fanreporterin nach Selma Tiric (17) setzt sich bereits tatkräftig für das Frauen-Hockey in der Schweiz ein. Dafür hat sie auf Instagram eine Community gegründet, in der sich hauptsächlich weibliche Hockey-Fans austauschen oder sich beispielsweise für Spiele im Stadion verabreden können.

Über 177 Mitglieder umfasst Lynns Gemeinschaft mittlerweile. Das erklärte Ziel: «Das Frauen-Hockey bekannter machen.» Denn das liegt der Blick-Fanreporterin sehr am Herzen, wie sie sagt. So organisiert sie regelmässig Abende für Frauen in den Stadien. «An einem Donnerstagabend sind 15 Frauen extra nach Freiburg gereist, um ein Spiel zu sehen. Das fand ich schon krass», beschreibt Lynn einen dieser Events.

So begeistert Lynn mit ihren Beiträgen

Inzwischen folgte unter anderem eine Stadiontour bei der Euro Hockey Tour der Frauen. So sorgt sie dafür, dass das Frauen-Hockey und der Sport im Allgemeinen mehr Sichtbarkeit bekommen und medial nicht an den potenziellen Fans unbemerkt vorbeiziehen. «Deshalb habe ich begonnen, meine Fan-Erlebnisse im Stadion in den Sozialen Medien zu teilen, und gemerkt, dass es die Leute begeistert», sagt die Fanreporterin.

Den HCD begleitet Lynn mittlerweile mit Beiträgen in den Sozialen Medien bei Spielen in der Champions Hockey League. Für Blick wird die Fanreporterin ihre Erlebnisse aus den Stadien während der National-League-Saison teilen. Dabei möchte sie besonders auf die Fans eingehen, wie sie erzählt: «Beispielsweise mit Tipps der Einheimischen, was man in Davos vor dem Spiel machen kann.»

Die fehlende Perspektive

Dazu, was bei der Berichterstattung über das Schweizer Hockey bisher fehlt, sagt Lynn: «Definitiv die emotionale Perspektive der Fans. Deshalb finde ich das Projekt mit den Fanreportern so toll. Weil ich finde: Das bringt die Leute ins Stadion». Mit ihren Beiträgen möchte die Fanreporterin diese Lücke füllen, denn: «Darum geht es beim Sport im Endeffekt. Dass man gemeinsam eine schöne Zeit hat und gleichzeitig die Leidenschaft ausleben kann. Sport verbindet. Eishockey verbindet.»

Noch näher dran an deinem National-League-Klub Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen