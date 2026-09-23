Lausanne muss wochenlang auf Star-Stürmer verzichten

Lausanne muss sechs bis acht Wochen auf Austin Czarnik (33) verzichten. Wie die Waadtländer mitteilen, muss sich der US-Amerikaner am Mittwoch einer Operation an der Hand unterziehen. Der Stürmer hat sich am Freitag beim Saisonauftakt gegen Zug (0:5) verletzt.
In der letzten Saison war Czarnik in der Regular Season der beste Skorer der Lausanner (16 Tore, 30 Assists). Im Ligavergleich lag er auf Platz fünf. In der aktuellen Spielzeit wartet er in den ersten drei Spielen noch auf seine erste Torbeteiligung. Der Spieler konnte nach seiner Verletzung weiterspielen, ohne diese zu verschlimmern, erklärt sein Klub.
Füge jetzt Lausanne-Sport deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!