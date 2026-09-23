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Nach Hand-Operation
Lausanne muss wochenlang auf Star-Stürmer verzichten

Austin Czarnik fehlt Lausanne mehrere Wochen. Der US-Stürmer muss sich einer Operation an der Hand unterziehen.
Publiziert: 11:18 Uhr
|
Aktualisiert: 14:11 Uhr
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Austin Czarnik fehlt Lausanne sechs bis acht Wochen.
Foto: Pius Koller
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Lausanne muss sechs bis acht Wochen auf Austin Czarnik (33) verzichten. Wie die Waadtländer mitteilen, muss sich der US-Amerikaner am Mittwoch einer Operation an der Hand unterziehen. Der Stürmer hat sich am Freitag beim Saisonauftakt gegen Zug (0:5) verletzt. 

In der letzten Saison war Czarnik in der Regular Season der beste Skorer der Lausanner (16 Tore, 30 Assists). Im Ligavergleich lag er auf Platz fünf. In der aktuellen Spielzeit wartet er in den ersten drei Spielen noch auf seine erste Torbeteiligung. Der Spieler konnte nach seiner Verletzung weiterspielen, ohne diese zu verschlimmern, erklärt sein Klub.

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