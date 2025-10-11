Gaëtan Haas, der zum ersten Mal seit seiner Gehirnerschütterung in einem offiziellen Spiel ein Tor erzielte, verhalf Biel zu einem 4:3-Sieg in Lausanne. Der Kapitän hatte in der Waadtländer Arena ein Lächeln auf den Lippen.

371 Tage – so lange dauerte es, bis Gaëtan Haas (33) in der National League wieder traf. Zwischen dem 4. Oktober 2024 und dem 10. Oktober 2025 ist beim Bieler Captain viel passiert: Er wurde Vater und kämpfte mit den Folgen einer schweren Gehirnerschütterung.

Acht Monate war der Bieler insgesamt abwesend, bevor er in der Vorbereitung auf diese Saison hin sein Comeback gab – und immer besser in Form kommt. Nach vier Assists aus den letzten drei Spielen folgte am Freitagabend beim 4:3-Sieg über Lausanne das erste Pflichtspieltor seit über einem Jahr.

Und dann erst noch ein Sehenswertes: Die Rückennummer 92 zieht alleine auf den Kasten von Kevin Pasche und bringt den Puck zwischen den Hosenträgern des Lausanner Keepers im Netz unter. «Dieses Tor bedeutet mir sehr viel», erklärt Haas. «Ich wusste, dass es irgendwann passieren würde, denn die Chancen waren da.» Trainer Martin Filander freut sich mit ihm: «Er war in den letzten vier Spielen stark. Es ist unglaublich, dass er schon wieder auf diesem Niveau spielt.»

Tor im Testspiel war für ihn wichtiger

In Haas kommen nach seinem Tor viele Emotionen und Erinnerungen hoch. «Ich dachte an alles, was in diesem Jahr passiert ist. Es hat mir gezeigt, dass es richtig war, nicht aufzugeben, stattdessen zu kämpfen und nach Lösungen zu suchen. Jetzt ernte ich die Früchte dieser Arbeit.»

Gleichzeitig gesteht er, dass ihm der Treffer im Testspiel gegen Ajoie mehr bedeutet habe. «Damals war ich erleichtert, dass ich noch spielen konnte. Gegen Lausanne dachte ich eher: Endlich hats geklappt.»

Ist er zu 100 Prozent fit?

Haas' Gedanken wandern beim Jubeln auch zu seiner Familie und seinen Freunden, die bei seinem Tor zum 3:0 sicher mitgejubelt haben. «Sie sind immer hinter mir gestanden», meint er mit einem sanften Lächeln. «Das Jahr 2025 ist unglaublich schön für mich. Daran will ich anknüpfen und die schlechten Zeiten hinter mir lassen – auch wenn ich an ihnen gewachsen bin.»

Auf die Frage nach seiner Fitness antwortet er ehrlich: «Ob ich 100 Prozent fit bin? Ich weiss nach allem, was passiert ist, nicht, was 100 Prozent sind. Aber wenn es nach meinen letzten Spielen geht, bin ich sehr zufrieden.» Sein Trainer, die Teamkollegen und die Fans sind es sicher auch.

