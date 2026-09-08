Pascal Keusch Redaktor Sport

Der HC Ambri-Piotta reagiert auf den verletzungsbedingten Ausfall von Jesse Virtanen (35) und nimmt William Worge Kreü unter Vertrag. Der 26-jährige Schwede verstärkt die Tessiner Defensive, bis der Finne wieder einsatzbereit ist.

Kreü ist 1,97 Meter gross und absolvierte in der höchsten schwedischen Liga bereits mehr als 200 Partien für Linköping und Oskarshamn. In der vergangenen Saison spielte der Linksschütze erstmals im Ausland: 47 Einsätze absolvierte er für Jukurit in der finnischen Liiga, ehe er sich Adler Mannheim anschloss.

Debüt lässt auf sich warten

Kreü ist ein körperlich robuster Verteidiger mit Qualitäten im Unterzahlspiel. Sein Debüt lässt allerdings noch auf sich warten: Zunächst müssen die Formalitäten für seine Arbeitsbewilligung erledigt werden.

Virtanen fällt seit einer im Playout-Final gegen Ajoie erlittenen Verletzung aus und befindet sich derzeit im Aufbautraining.

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