Bist du das Zünglein an der Waage? Wähle, wer künftig als Blick-Fan-Reporter ganz nah dran an seinem Hockeyklub berichtet.

Noch ist alles offen – wer wird Blick-Fan-Reporter?

Noch ist alles offen – wer wird Blick-Fan-Reporter?

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Das Rennen der Superfans ist ein echter Krimi. Selma Tiric (EHC Kloten) und Jannic Nyfeler (EHC Biel) liegen einen Tag vor Ende der Wahlperiode mit exakt gleich vielen Stimmen vorne.

ZSC-Fan Matteo Ruffino lauert dicht dahinter auf Platz drei. Dahinter folgen Fribourg-Fan Alice Roux und Luzius Bühler, ein weiterer Kloten-Anhänger.

Jetzt bist du gefragt

Noch ist das Rennen nicht entschieden. Gib deine Stimme bis zum 8. September ab und hilf deiner Favoritin oder deinem Favoriten dabei, Blick-Fan-Reporter zu werden. Hier gehts zu den Kandidaten.

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Auch du kannst Fan-Reporter werden

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