Petar DjordjevicRedaktor Sport
Das Rennen der Superfans ist ein echter Krimi. Selma Tiric (EHC Kloten) und Jannic Nyfeler (EHC Biel) liegen einen Tag vor Ende der Wahlperiode mit exakt gleich vielen Stimmen vorne.
ZSC-Fan Matteo Ruffino lauert dicht dahinter auf Platz drei. Dahinter folgen Fribourg-Fan Alice Roux und Luzius Bühler, ein weiterer Kloten-Anhänger.
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