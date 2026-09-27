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Hast du das Zeug zum Hockey-Fan-Reporter?
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Du möchtest auch Teil unseres Fan-Reporter-Teams werden? Dann bewirb dich jetzt und zeig uns, warum du der perfekte Fan-Reporter oder die perfekte Fan-Reporterin für deinen Klub bist!
Publiziert: vor 46 Minuten
|
Aktualisiert: vor 45 Minuten
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Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Blick sucht Eishockey Fan-Reporter in der Schweiz
  • Bewerber müssen ein kurzes Video einreichen und ein Formular ausfüllen
  • Chancen für Fans aus Städten wie Bern, Zürich, Davos und Rapperswil
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Eva KunzSenior Community Editorin

Du bist bei jedem Hockey-Spiel dabei, fieberst mit deinem National-League-Klub und kennst die Stimmung in deinem Stadion wie kaum jemand sonst? Dann suchen wir genau dich!

Blick sucht Fan-Reporter aus der ganzen Schweiz – egal ob du in Bern, Davos, Langnau, Zürich oder an einem anderen National-League-Standort zu Hause bist.

Als Blick-Fan-Reporterin oder -Reporter zeigst du den Schweizer Eishockeysport aus Sicht der Fans – authentisch, nahbar und mit viel Leidenschaft. Gefragt sind keine vertieften Spielanalysen oder Taktikdiskussionen, sondern Emotionen und wahre Fangefühle. Wie feierst du einen Last-Minute-Ausgleichstreffer? Wie reagierst du auf eine Auseinandersetzung auf dem Eis? Egal ob Matchday-Vlogs direkt von den Rängen aus, Watch-Partys mit Freunden oder Reaktionen zum Spielgeschehen – deiner Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt.

Bewirb dich

Zeig uns in einem kurzen Video, warum du die perfekte Besetzung bist, fülle das Anmeldeformular aus und sichere dir die Chance, deinen Klub und seine Fans bei Blick zu vertreten. Unsere Blick-Eishockeyredaktion entscheidet dann zusammen mit der Community, wer als Blick-Fan-Reporterin und -reporter im Einsatz stehen wird.

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