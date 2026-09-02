Die ersten Kandidatinnen und Kandidaten stehen fest. Jetzt zählt deine Stimme: Wähle, wer künftig als Blick Fan-Reporter ganz nah dran an seinem Hockeyklub berichtet.

Wer wird Blick Fan-Reporter? – Du entscheidest!

Wer wird Blick Fan-Reporter? – Du entscheidest!

Sie brennen für ihren Klub, leben für Eishockey und wollen ihre Leidenschaft mit der Blick-Community teilen. Nach dem Aufruf zum Fan-Reporter haben sich zahlreiche Superfans beworben.

Jetzt bist du gefragt: Schau dir die Kandidaten an und stimme für deine Favoritin oder deinen Favoriten.

Selma Tiric (EHC Kloten)

Selma Tiric ist bei jedem Heimspiel des EHC Kloten auf den Stehplätzen dabei. Rund fünf Auswärtsspiele pro Saison kommen dazu. Ihre langjährige Verbundenheit mit dem Klub möchte sie als Fan-Reporterin mit Ideenreichtum und einer spontanen Art einbringen.

Warum Selma Tiric sich als perfekte Fan-Reporterin sieht? Ganz einfach: «Lange Leidenschaft, Kreativität und Spontanität – und ich spreche gerne mit Menschen.»

0:30 Sie will Fan-Reporterin werden: Hier stellt sich Selma vor

Matteo Ruffino (ZSC Lions)

Matteo Ruffino ist ein grosser Hockeyfan und verfolgt die ZSC Lions bei jedem Heimspiel. Seinen Sitzplatz hat er auf der Gegentribüne im Fanblock D2. Pro Woche kommt er damit etwa ein bis zwei Mal in den Genuss von Hockey live im Stadion.

Deshalb will er unbedingt Fan-Reporter werden: «Weil ich ein grosser Hockeyfan bin und mich bestens in der Liga auskenne.»

0:20 Er will Fan-Reporter werden: Hier stellt sich Matteo vor

Jannic Nyfeler (EHC Biel)

Jannic Nyfeler ist 22 Jahre alt und Hockey seine grosse Leidenschaft neben dem Pflegeberuf. Den EHC Biel verfolgt er immer im Stadion in der Stehplatzkurve. Seine Verbundenheit zeigt sich auch in seiner Trikotsammlung: Acht Biel-Trikots besitzt er, dazu eines der Schweizer Nati.

Darum sieht sich Jannic Nyfeler in der Rolle des Fan-Reporters: «Ich bin offen und gesprächsfreudig, und der EHCB ist wie ein zweites Zuhause für mich.»

0:31 Er will Fan-Reporter werden: Hier stellt sich Jannic vor

Alice Roux (Fribourg Gottéron)

Alice Roux ist so oft wie möglich im Stadion und schaut am liebsten jeden Heimmatch live vor Ort. Ihr Platz ist im Block 413, ganz oben und ganz vorne, mit bester Sicht aufs Eis.

Darum passt Alice Roux ideal in die Fussstapfen einer Blick-Fan-Reporterin: «Ich kann gut auf Menschen zugehen, unterhalte mich gerne mit Fremden und bin offen für alles.»

0:28 Sie will Fan-Reporterin werden: Hier stellt sich Alice vor

Luzius Bühler (EHC Kloten)

Luzius Bühler ist dem EHC Kloten eng verbunden. Seine Liebe zu Eishockey und zum Klub begann schon früh: Das «Schlittschüendle» lernte er mit seinem «Grosspapi» auf dem Eis in Kloten. Heute besucht der 43-Jährige mit seiner Saisonkarte fast alle Heimspiele – auf einem Sitzplatz oberhalb der blauen Linie, nahe der Kurve, in Reihe 10.

Luzius Bühler sieht sich perfekt geeignet für die Rolle als Fan-Reporter, weil ... «ich Talent für Kommunikation habe, gut formulieren kann und grossen Enthusiasmus für das Thema habe.»

0:22 Er will Fan-Reporter werden: Hier stellt sich Luzius vor

Vote jetzt für deinen Favoriten!

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Auch du kannst Fan-Reporter werden

Wir erweitern unser Fan-Reporter-Team laufend und freuen uns auf deine Bewerbung. Hier bewerben