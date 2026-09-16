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Barandun über Start beim SCB
«Ich spüre hier mehr Vertrauen»

Der neue SCB-Spieler Davyd Barandun spricht nach der Startniederlage gegen den ZSC über das Spiel und seine Rolle.
Publiziert: 00:05 Uhr
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Aktualisiert: vor 40 Minuten
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