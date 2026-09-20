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Baechler nach ZSC-Sieg
«Wir wissen, dass wir ein Superteam haben»

ZSC-Spieler Baechler spricht nach dem Sieg gegen Servette über das Spiel.
Publiziert: vor 32 Minuten
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Die National-League-Highlights vom 19. September
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