HCD- und Servette-Talent in die NHL gedraftet

Die Florida Panthers haben sich im NHL-Draft die Rechte an Simas Ignatavicius gesichert. Derweil wird Lars Steiner bei den St. Louis Blues anheuern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sigma Ignatavicius wechselt von Genf-Servette zu den Florida Panthers

Der 18-Jährige erzielte 16 Skorerpunkte in 63 National-League-Spielen

Lars Steiner (18) wurde an 171. Stelle von St. Louis gedraftet

Cédric Heeb Redaktor Sport

Sigma Ignatavicius (18) wird Genf-Servette verlassen. Der litauisch-amerikanische Doppelbürger mit Schweizer Lizenz wurde an 40. Position (2. Runde) von den Florida Panthers gedraftet. «Wir freuen uns, dich zu sehen», schreibt der zweifache Stanley-Cup-Sieger (2024 und 2025) auf X.

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Der rechte Flügel, der in Memphis (USA) geboren wurde, wechselte als Zwölfjähriger in die Nachwuchsabteilung der Genfer. In der letzten Saison kam der 18-Jährige zu 63 Einsätzen in der National League und verbuchte 16 Skorerpunkte (9 Tore).

HCD-Talent zu den Blues

Auch Lars Steiner kommt seinem NHL-Traum ein grosses Stück näher. «Hauptsache, ich werde gedraftet – wann ist egal», sagte der 18-jährige Davoser kürzlich zu Blick. Das ist nun geschehen: in der 6. Runde an insgesamt 171. Stelle. Sein neuer Arbeitgeber sind die St. Louis Blues.

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Steiner hätte am in der kommenden Saison für seinen Stammverein HC Davos gespielt, nachdem er zwei Jahre in der kanadischen Juniorenliga QMJHL für die Rouyn-Noranda Huskies auf Torejagd ging. Doch nun ruft die NHL.