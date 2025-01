1/6 Als Chicago-Captain gewann Jonathan Toews dreimal den Stanley Cup: 2010, 2013 und 2015. Foto: Keystone

Ayurvedische Entgiftungskur in Indien verändert sein Leben grundlegend

Nicole Vandenbrouck

Chronisches Entzündungssyndrom und Müdigkeit, Long-Covid-Symptome, Gehirnerschütterungen. Eine ganze Reihe gesundheitlicher Probleme zwingen Jonathan Toews im August 2023 dazu, seiner Karriere als NHL-Spieler ein Ende zu setzen. Einer märchenhaften Karriere, wohlbemerkt. Der Erstrunden-Draft (2006 von Chicago) wird bereits als 20-Jähriger Captain der Blackhawks, bleibt es 15 Saisons bis zu seinem Rücktritt.

Zu jenem Zeitpunkt hat Toews in 1067 Spielen für die Blackhawks 372 Tore, 511 Assists und 883 Punkte gebucht. Während der meisten Zeit in Chicago erreicht der Center beständig 65 Punkte. Der Kanadier hat alles gewonnen, das man als Hockeyspieler gewinnen kann. Den Stanley Cup holt er mit den Blackhawks 2010, 2013 und 2015.

Wie der 36-Jährige nun aber in einem Interview mit dem Magazin «GQ» offenbart, plagen ihn praktisch seit Beginn seiner NHL-Laufbahn gesundheitliche Probleme. Verdauung und Stoffwechsel bereiten ihm schon in jungen Jahren Sorgen, er schläft schlecht, erholt sich kaum. «Ich dachte immer, dass es allen anderen genauso ging und dass das ganz normal sei. Aber dann wurde es so schlimm, dass ich es in diesem Jahr kaum durch die Playoffs schaffte», erzählt der zweifache Olympiasieger.

Da redet er von 2009. Vor allem nach seiner Corona-Infektion 2020 sei alles richtig schlimm geworden. Jene Saison verpasst er komplett, danach quält sich Toews noch durch zwei weitere, bevor er die Schlittschuhe an den Nagel hängt. Er entschliesst sich, seine gesundheitlichen Probleme anzupacken – auch mit alternativen Heilmethoden.

Einläufe und Erbrechen

Im Sommer 2023 beginnt der Weltmeister von 2007, mit einem Ayurveda-Heilpraktiker zusammenzuarbeiten. «Er riet mir, meine Ernährung umzustellen, und verschrieb mir Nahrungsmittel, die ich noch nie probiert habe. So begann ich, diese Kräutertinkturen zu nehmen.» Als er ihm dann noch empfiehlt, in Indien eine Entgiftungskur zu machen, habe er ihn zunächst nur ausgelacht. «Ich dachte, das ist lächerlich.» Doch diese Möglichkeit geht ihm nicht mehr aus dem Kopf.

Im September 2023 beschliesst Toews, es zu versuchen. Er hat fünf Wochen in Indien durchgehalten. Eine reinigende Kur, die auch Einläufe und herbeigeführtes Erbrechen beinhaltet, um den Körper von Giftstoffen zu befreien. «Es war das Lebensveränderndste, was ich je erlebt habe. Seither wurde ich jeden Monat stärker.» So stark, dass er sogar über ein Comeback nachdenkt. «Ein grosser Teil von mir will wirklich alles geben, will zurück aufs Eis und schauen, wohin es mich führt. Dieser Teil hat nicht das Gefühl, dass meine Karriere schon vorbei ist.» Ob es sogar für die NHL reicht? «Ich werde mein Bestes geben.»