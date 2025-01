Hischier mit Geburi-Tor – Siegenthaler mit kapitalem Bock

Den New Jersey Devils läufts derzeit nicht rund. Zum vierten Mal in Folge müssen sie als Verlierer vom Eis. Daran ändert auch Nico Hischiers Treffer an seinem Geburtstag nichts.

Den New Jersey Devils hat die kurze Weihnachtspause in der NHL nicht gut getan. Das Team mit den Schweizern Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler muss in der Nacht auf Sonntag die vierte Niederlage in Folge hinnehmen.

Bei den San Jose Sharks unterliegen die Devils 2:3. Unglücklicher Held ist Jonas Siegenthaler. Der Zürcher verliert in der Schlussminute den Puck in seiner Verteidigungszone und ermöglicht es dem Heimteam, 25 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit den Siegtreffer zu erzielen. Zuvor ist es den Devils zweimal gelungen, einen Rückstand aufzuholen. In die Torschützenliste reiht sich Nico Hischier. Der Walliser Captain erzielt in der 25. Minute das 1:1. Es war sein 19. Treffer in dieser Saison – und das an seinem 26. Geburtstag.

Ebenfalls in die Skorerliste eintragen kann sich Nino Niederreiter. Der Bündner erzielt bei der 2:4-Niederlage der Winnipeg Jets gegen die Detroit Red Wings einen Assist – seinen dritten in den letzten drei Spielen, die jedoch allesamt verloren gingen.

Neunter Heimsieg in Folge für die Kings

Ohne Skorerpunkt, dafür siegreich bleiben Kevin Fiala und Roman Josi. Fiala gelingt mit den Los Angeles Kings gegen Tampa Bay (2:1) der neunte Heimsieg in Folge, Josi und die Nashville Predators gewinnen 4:1 bei den Calgary Flames und feiern ihren zweiten Auswärtssieg innerhalb von 24 Stunden.

Weiter auf den nächsten NHL-Einsatz warten muss der in die AHL verbannte Lian Bichsel. Seine Dallas Stars gewinnen ohne ihn 3:2 nach Verlängerung gegen Utah.