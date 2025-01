1/7 Abdrücken als Markenzeichen: Owetschkin zieht durch. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Alexander Owetschkin jagt Wayne Gretzkys Torrekord in der NHL

Owetschkin hat bereits diverse Bestmarken aufgestellt und den Stanley Cup gewonnen

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Alexander Michailowitsch Owetschkin wird am 17. September 2025 den 40. Geburtstag feiern. Die Frage lautet: Hat er dann den scheinbar für die Ewigkeit geltenden Rekord von Wayne Gretzky (63) bereits in der Tasche? 894 Tore in 1487 Partien hatte der Grösste aller Zeiten (sagen die Kanadier) während seiner brillanten Karriere erzielt. Der Rechtsschütze steht mittlerweile bei 871 Treffern, zuletzt hat er nach einer verletzungsbedingten Pause von 16 Spielen gegen Minnesota zugeschlagen.

«The Great8» (Die Grosse Acht), wie der Stürmer der Washington Capitals in Nordamerika auch genannt wird (oder kurz: «Ovi»), braucht noch 24 Tore, um den Rekord zu knacken. Dafür bleiben ihm in dieser Saison 44 Spiele, fährt er im gleichen Takt weiter (bisher 18 Tore in 22 Spielen), schafft er das mit Leichtigkeit.

Owetschkin darf weiterspielen, bis es soweit ist

In der besten Liga der Welt wurde quasi mit dem ersten Puckeinwurf im Jahr 1917 auch die Buchhaltung eingeführt – bezüglich Statistik lässt die NHL also keine Wünsche offen. Nicht nur die Leidenschaft für administrative Massnahmen unterscheidet die NHL von europäischen Ligen, in Nordamerika werden die Statistiken der Regular Season und der Playoffs strikte getrennt. Schafft es «Ovi» in den verbleibenden 44 Spielen der Qualifikation 2024/2025 nicht, muss er nachsitzen.

Zu einem Problem wird das nicht: Owetschkins Vertrag läuft zwar Ende Saison aus, aber die Capitals haben bereits signalisiert, dass man Owetschkin so lange spielen lassen werde, bis es soweit ist.

Der bullige Stürmer (188 cm, 110 kg) hat bereits in seiner Grünschnabel-Saison 2005/2006 den Grundstein für eine einmalige Karriere gelegt. Mit 52 Toren und 106 Punkten schnappte sich Owetschkin damals die Auszeichnung zum Rookie des Jahres, den Titel des Topskorers holte mit 126 Punkten aber Joe Thornton, der zuvor nach seinem Abstecher nach Davos (der Arbeitskampf in der NHL hatte für einen Lockout gesorgt) in einem Tauschgeschäft von Boston nach San Jose transferiert worden war.

Zwei Jahre später erreicht Owetschkin mit 65 Toren seine bisherige Bestmarke, im 21. Jahrhundert hat nur Toronto-Starstürmer Auston Matthews (69) mehr Tore in einer Saison erzielt. Den Rekord in dieser Kategorie hält natürlich Wayne Gretzky – und diese Marke ist nach einer mehrheitsfähigen Meinung tatsächlich nicht zu knacken: 92 Treffer waren Gretzky in der Saison 1981/1982 in 80 Partien gelungen. Das ist in Stein gemeisselt.

Der Stanley Cup und die Nähe zu Putin

Owetschkin hat in seiner Karriere bisher rund 170 Millionen Dollar verdient und diverse Bestmarken aufgestellt. Darunter allein neun Saisons mit mehr als 50 Toren, 13 Spielzeiten mit mehr als 40 Treffern und 18 Saisons, in denen er die 30er-Marke übertraf. Er hat 31 Hattricks erzielt (Bestmarke: 50 von Gretzky) und in der Saison 2017/2018 mit den Capitals den Stanley Cup gewonnen. Das war vielleicht der Moment, der ihm in Nordamerika den grössten Respekt einbrachte. Zuvor war ihm der Ruf angehaftet, trotz der Kapitänswürde ein egomanischer Individualist zu sein, dem persönliche Statistiken wichtiger sind als ein homogenes Teamgefüge und ein Titelgewinn.

In die Kritik geriet der Mann aus Moskau dann auch wegen seiner Nähe zu Russlands Präsident Wladimir Putin. Nach dem Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 machte die NHL ihre Linie aber rasch klar und deutlich: Sanktionen gegen Russland und eine klare Positionierung gegen den Krieg, aber keine Massnahmen gegen einzelne Spieler. Owetschkin hat sich bis heute nicht von Putin distanziert, ist er deswegen ein Gesinnungsgenosse? Vielleicht. Vielleicht spielt dabei aber auch die Vorsicht eine Rolle, Owetschins Familienangehörige leben nach wie vor in Russland.

Diesen Rekord wird Gretzky nie verlieren

Wayne Gretzky sieht dem Verlust seiner Bestmarke übrigens gelassen entgegen: «Was Ovi bisher gelungen ist, ist bemerkenswert, unglaublich und sehr gut für die NHL. Er hat nur positiven Einfluss auf unseren Sport, ich hoffe, ich kann dabei sein und ihm die Hand schütteln, wenn es soweit ist.»

So viel Grösse muss vom Grössten kommen. Er besitzt ja auch noch ein paar Bestmarken, die ihm wohl nicht abhandenkommen werden. Zum Beispiel diese: Gretzky liess sich in seinen 1487 Spielen neben 894 Toren auch 1963 Assists gutschreiben. Unfassbar. Owetschkin steht jetzt bei 707. Der Mann muss ein Torjäger sein.