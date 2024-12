Die Winnipeg Jets nutzen ihr neuestes Hoch in der NHL zu einem weiteren Sieg. Das Team mit Nino Niederreiter (32) bezwingt die Nashville Predators mit Roman Josi (34) in der Nacht auf Dienstag mit 3:0.

1/2 Nino Niederreiter (r.) kommt mit den Winnipeg Jets zum vierten Sieg in Folge. Foto: FRED GREENSLADE

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Winnipeg Jets sind der logische Gewinner in einem Duell, in dem zwei Mannschaften aus völlig unterschiedlichen Gefühlswelten aufeinander treffen. Hier die Equipe aus Winnipeg, die nach ihrem Mega-Lauf zu Beginn der Saison mit acht Siegen am Stück den Platz an der Spitze der Western Conference nun erfolgreich zu verteidigen vermag. Da die Predators, die dem Ruf eines hoch eingestuften Konkurrenten bisher nicht einmal im Ansatz gerecht geworden sind.

Die Jets sind nunmehr wieder, mit zwei Spielen mehr zwar als die zwei Punkte zurückliegenden Vegas Golden Knights, die Nummer 1 der Liga, die Predators sitzen als Nummer 30 im Tabellenkeller fest. Gleichwohl haben die Predators das erste Duell in der laufenden Meisterschaft gegen die Jets für sich entschieden. Zum 4:1 vor gut fünf Wochen steuerte Josi zwei Tore bei.

Nun aber schlägt sich die gegenwärtige Verfassung in einem weiteren Erfolg der Jets nieder, dem vierten am Stück. Der kanadische Verteidiger Dylan DeMelo bringt das Heimteam im ersten Drittel mit seinem ersten Saisontreffer in Führung. Sein Landsmann Gabriel Vilardi sorgt im dritten Abschnitt mit einem Doppelschlag innert 62 Sekunden in Überzahl für klare Verhältnisse und den 3:0-Sieg. Niederreiter bleibt wie in den zwei vorangegangenen Partien ohne Skorerpunkt.