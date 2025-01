Spektakuläre Goalie-Show bei Devils-Sieg

Zuletzt mussten die New Jersey Devils viermal in Folge als Verlierer vom Eis. Nun kehren sie auf die Erfolgsstrasse zurück. Auch dank einem starken Spiel ihres Torhüters Jacob Markström.

Die New Jersey Devils kehren in der NHL zum Siegen zurück. Die Mannschaft mit dem Schweizer Trio gewinnen bei den Seattle Kraken 3:2.

Die Devils mit Captain Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler sind auf ihrem gegenwärtigen Abstecher in die Fremde bisher erfolglos geblieben. Die ersten vier der sechs Partien als Gastteam gingen allesamt verloren.

Am Ursprung des Sieges im Nordwesten der USA stehen auch Hischier und Meier. Die im bisherigen Saisonverlauf produktivsten Schweizer Akteure bereiten das 1:0 des Kanadiers Dawson Mercer nach acht Minuten vor. Die Kraken vermögen zweimal auszugleichen. Auf den dritten Treffer der Devils, erzielt vom Tschechen Ondrej Palat zu Beginn des dritten Drittels, kann das Heimteam nicht mehr reagieren. Dass Seattle nicht mehr Tore schiesst, liegt auch an Jacob Markström. Der Devils-Goalie zeigt einige spektakuläre Paraden und hält sein Team so im Spiel.

Die Devils schliessen das halbe Dutzend Auswärtsspiele in der Nacht auf Freitag mit dem Nachbarduell im Madison Square Garden gegen die New York Rangers ab.

Knappe Pleite für Suter

Die Vancouver Canucks mit Pius Suter beziehen mit dem 4:5 nach Verlängerung bei den Montreal Canadiens die zweite Niederlage hintereinander, die vierte in den letzten fünf Partien. Der Zürcher Stürmer bleibt zum sechsten Mal am Stück ohne Skorerpunkt. Auffälligster Spieler aufseiten der Gäste, die zwischenzeitlich 3:1 vorne liegen, ist der Amerikaner J.T. Miller mit zwei Toren und zwei Vorlagen. Die zusätzliche Spielzeit dauert lediglich 48 Sekunden. Der Kanadier Nick Suzuki, der zuvor schon zwei Tore vorbereitet hat, trifft im Powerplay.