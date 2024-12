1/7 Matthew Gaudreau – hier mit Ehefrau Madeline – wurde Ende August bei einem tragischen Unfall getötet. Foto: Instagram/mogaudreau

Auf einen Blick NHL-Star Johnny Gaudreau und Bruder Matthew starben im August bei einem tragischen Unfall

Beide hinterliessen ihre schwangeren Ehefrauen

Nun hat Matthew Gaudreaus Sohn das Licht der Welt erblickt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Ihr Schicksal hat im Sommer die Eishockey-Welt erschüttert. NHL-Star Johnny Gaudreau (†31) und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Matthew Gaudreau, der auch einst Hockey spielte, waren Ende August mit dem Velo unterwegs, als beide von einem Auto angefahren und tödlich verletzt wurden.

Besonders tragisch: Johnny und Matthew hätten am darauffolgenden Tag die Trauzeugen ihrer Schwester sein sollen. Das Fest wurde abgesagt, in der Familie herrschte Trauer statt Freude. Zwei Frauen verloren von einer Sekunde auf die andere ihre Ehemänner, die Liebe ihres Lebens. Und vier Kinder ihren Vater.

Johnny Gaudreau war bereits Papa von Noa Harper (2) und Johnny Edward (zehn Monate) als er viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde. Wie seine Witwe Meredith auf der Beerdigung verriet, trägt sie unter ihrem Herzen Nachwuchs Nummer 3. Dieser wird im kommenden Jahr das Licht der Welt erblicken.

Tränen beim Hören des Herzschlags

Das Gefühl, Vater zu werden, darf Matthew Gaudreau nicht mehr erleben. Dabei freute er sich der ehemalige Hockey-Profi so sehr, dass er und seine Frau Madeline ein Baby erwarten. «Ich werde niemals die Tränen von Matthew vergessen, als er das erste Mal den Herzschlag unseres noch ungeborenen Sohnes Tripp hörte», erzählte Madeline Gaudreau auf der Trauerfeier.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nun hat der Kleine das Licht der Welt erblickt. Madeline Gaudreau teilt auf Instagram ein Foto, auf welchem sie sachte sein Händchen hält. In Gedenken an seinen Papa trägt Tripp den Zweitnamen Matthew. Und ist «Mamas und Papas Welt», wie Madeline Gaudreau schreibt. Wann genau Tripp geboren wurde, verrät sie nicht. Aber in ihm wird ein Teil seines Papas weiterleben.