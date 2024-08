1/6 Columbus-Star Johnny Gaudreau ist zusammen mit seinem Bruder Matthew tödlich verunglückt.

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Die NHL trauert um Johnny Gaudreau (†31). Der Star-Stürmer der Columbus Blue Jackets ist am Donnerstag zusammen mit seinem Bruder Matthew (†29) tödlich verunglückt. Die beiden wurden gemäss Medienberichten von einem Auto angefahren, als sie in der Nähe ihres Familienhauses in New Jersey mit dem Velo unterwegs waren. Angeblich soll der Fahrer des Autos unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

Inzwischen haben sowohl die NHL sowie die Blue Jackets den Todesfall bestätigt. «Die Columbus Blue Jackets sind schockiert und erschüttert von dieser unvorstellbaren Tragödie. Johnny war nicht nur ein grossartiger Hockey-Spieler, sondern vor allem auch ein liebender Ehemann, Vater, Bruder und Freund», heisst es in einer Mitteilung des Klubs.

Auch Bruder kommt beim Unfall ums Leben

Gaudreau, «Johnny Hockey» genannt, hinterlässt seine Frau Meredith und zwei kleine Kinder.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der kleingewachsene Flügelstürmer hatte zuletzt die WM in Prag mit den USA bestritten und war siebenmal beim NHL-Allstar-Game dabei. Vor zwei Jahren war er von den Calgary Flames nach Columbus, wo er 9,75 Mio. Dollar jährlich verdiente, gewechselt. In 805 NHL-Partien erzielte Gaudreau 254 Tore.

Sein Bruder Matthew war ebenfalls Hockey-Profi gewesen, schaffte den Sprung in die NHL aber nie und beendete seine Karriere vor zwei Jahren in der East Coast Hockey League.

Gemäss «Columbus Dispatch» waren die beiden Brüder in New Jersey, um am Freitag als Trauzeugen bei der Hochzeit ihrer Schwester Katie dabei zu sein.