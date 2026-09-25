Grosse Trauer bei NHL-Star Andrej Kusmenko. Sein Vater Alexander wird bei einem Angelausflug von einem Bären angegriffen. Und überlebt die Attacke nicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Andrej Kusmenkos Vater stirbt nach Bären-Angriff

Er war wegen eines Angelausflugs in einem abgelegenen Gebiet unterwegs

Die Tragödie ereignet sich kurz vor dem NHL-Saisonstart

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Andrej Kusmenko (30) muss wenige Tage vor Start der neuen NHL-Saison einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Alexander Kusmenko (62), der Vater des Star-Spielers der Pittsburgh Penguins, ist während eines Angelausflugs im Süden Sibiriens Opfer eines tödlichen Bärenangriffs geworden.

«Die Organisation der Pittsburgh Penguins hat heute Morgen mit grosser Bestürzung vom Tod von Andrej Kusmenkos Vater Alexander erfahren», erklärt Penguins-Präsident Kyle Dubas in einer Mitteilung. Trotz der Tragödie hat sich der 30-jährige Spieler dazu entschieden, vor seiner Rückkehr in die russische Hauptstadt Moskau noch mit seinen Teamkollegen zu trainieren. «Andrej und die Familie Kusmenko haben in dieser schweren Zeit die volle Unterstützung der Penguins-Organisation», fügt Dubas an.

Laut Berichten des russischen Fernsehsenders Ren TV wurde Alexander Kusmenko während eines Angelausflugs von einem Bären am Kopf angegriffen und erlitt dabei schwerwiegende Verletzungen im Gesicht. Der Vorfall ereignete sich in einem abgelegenen Gebiet am Fluss Krasnaja. Aufgrund des dichten Walds konnten Rettungskräfte den Unfallort zunächst nicht erreichen. Erst nach einem mehrstündigen Transport entlang des Flusses gelang es, den Verletzten mit einem Krankenauto abzuholen und per Helikopter in ein Spital zu bringen. Doch die medizinische Hilfe kam zu spät.

Waldgebiet gilt als gefährlich

Das Waldgebiet, in dem das Unglück passierte, wurde kürzlich von den zuständigen Behörden wegen erhöhter Bärenaktivität teilweise gesperrt. Davon liess sich Kusmenko nicht aufhalten. Und bezahlt seinen Ausflug mit dem Leben. In Russland war er ein angesehener Eishockeytrainer.

Sein Sohn Andrej hat in der NHL bisher 271 Partien (85 Tore) bestritten. In der letzten Saison spielte er noch an der Seite von Nati-Star Kevin Fiala (30) bei den Los Angeles Kings, ehe er im Sommer zu den Pittsburgh Penguins wechselte. Wann er zu seinem Team zurückkehren wird, ist unklar.