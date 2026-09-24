Wer ist dieser Mann? Rekordjäger Brent Burns präsentierte sich zum Auftakt des Trainingscamps der Colorado Avalanche ganz anders.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brent Burns präsentiert sich vor der 23. NHL-Saison mit neuem Look

Nur 57 Spiele fehlen ihm zum Iron-Man-Rekord von Phil Kessel

Seit 2013 hat Burns in 1007 NHL-Spielen ununterbrochen gespielt

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Brent Burns ist eine der speziellen Figuren in der NHL. Zum einen ist er der «Iron Man» der Liga und hat seit 2013 kein NHL-Spiel mehr verpasst. Mit 1007 Partien in Folge fehlen ihm nur noch 57 Spiele zum Rekord von Phil Kessel. Zum anderen ist der Kanadier eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Eishockey-Szene.

Das lag nicht zuletzt an seinem Waldmenschen-Look. Die zottligen Haare und der wilde Bart sowie eine markante Zahnlücke, die zu sehen war, wenn er grinste – das waren seit Jahren seine Markenzeichen.

Aerodynamischer ohne Zottelbart?

Doch jetzt präsentiert sich der 41-Jährige vor seiner 23. Saison beim Camp der Colorado Avalanche ganz anders. Die Betrachter fragen sich: Wer ist dieser junge Mann? Burns hatte sich einen properen Haarschnitt verpassen lassen, seinen Bart getrimmt und als er an einer Pressekonferenz lächelte, blitzten seine Zähne lückenlos.

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Wie ein Lauffeuer verbreiteten sich die Bilder des alten und des neuen Brent Burns. Zwei verschiedene Menschen. «Klar, es ist ein bisschen anders», sagte Burns. Der Vorteil sei, dass er mit dem gestutzten Bart nun aerodynamischer sei, um mit den Jungen auf dem Eis mithalten zu können, scherzte er. Stürmer Brock Nelson sagte, dass die Fähigkeit, im Herzen jung zu bleiben, die Superpower seines routinierten Teamkollegen sei.

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Der Bart des 1,95-Meter-Brockens spriesst allerdings bereits wieder. Und dürfte bis im Februar, wenn er Kessels Rekord knacken sollte, wieder so richtig zottelig sein, wenn Burns nicht wieder zum Trimmer greift. Während «Burnsy» sich keine Gedanken über die Rekordserie macht, gab ihm Trainer Jared Bednar eine Stammplatzgarantie: «Ich werde es nicht sein, der die Rekord-Streak stoppt.»