Josi gewinnt Schweizer Duell nach Blitztor

Mehrere Schweizer stehen in der NHL in der Nacht auf Sonntag im Einsatz. Nur einer reiht sich unter die Torschützen ein, der eine oder andere muss als Verlierer vom Eis.

Roman Josi und die Nashville Predators reiten weiter auf der Erfolgswelle. Das Team um den Berner Captain feiert mit dem 4:1 gegen die Vegas Golden Knights den dritten Sieg in Serie. Damit entscheidet Josi das Schweizer Duell mit Akira Schmid für sich. Der Torhüter kommt zum zweiten Mal in Folge zum Einsatz, anders als gegen Utah Mammoth (4:0) kann er dieses Mal seinen Kasten nicht rein halten. Ein erstes Mal geschlagen geben muss sich Schmid bereits nach 40 Sekunden. Dank dem Sieg liegt Nashville im Kampf um die Playoffs nun auf dem letzten Wildcard-Platz.

Ebenfalls über einen Sieg freuen darf sich Pius Suter. Gegen sein Ex-Team Vancouver Canucks erzielt er kurz nach Spielhälfte das erste Tor der Partie. Am Ende siegen seine St. Louis Blues 3:1. Ihre Chancen auf die Playoffs sind trotz dieses Erfolgs aber nur noch gering. Mit Janis Moser verlässt ein dritter Schweizer das Eis als Sieger. Beim Shorthander zum zwischenzeitlichen 3:1 gibt er den entscheidenden Pass. Letztlich bejubelt er mit Tampa Bay einen klaren 5:2-Sieg gegen die Edmonton Oilers.

Philipp Kurashev und die San Jose Sharks liegen bis kurz vor Schluss gegen die Philadelphia Flyers 1:2 hinten. Sie gehen all-in und nehmen den Torhüter raus – ein Plan, der nicht aufgeht. In den letzten 72 Sekunden versorgen die Flyers den Puck gleich zweimal im verlassenen Sharks-Kasten und setzen sich so 4:1 durch. Auch für Lian Bichsel setzt es eine Niederlage ab, wenn auch eine knappe. Die Dallas Stars müssen sich Minnesota Wild 1:2 nach Verlängerung geschlagen geben.

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